Budkommitté nobbar budet på EQT

Läs mer om budet här. Fastighetsvärlden har även berättat att Länsförsäkringar Fondförvaltning köpt en stor andel i Stendörren efter att EQT:s bud blev offentligt (läs mer här).

Två av styrelseledamöterna i Stendörren, Seth Lieberman (som även ingår i investeringskommittén för EQT Real Estate) och Knut Pousette, har ingått aktieöverlåtelseavtal med Chicago Holding (EQT) avseende försäljning av sina aktier Stendörren, vilket innebär att de är jäviga och deltar därför inte i Stendörrens styrelse vid handläggning av frågor som rör erbjudandet.

Styrelsen har därför inom sig utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Jenny Wärmé, Helena Levander, Hans Runesten, Carl Mörk och Andreas Philipson (kommittén) för att företräda bolaget i samband med Erbjudandet och uttala sig om ett sådant erbjudande. Kommittén har utsett Jenny Wärmé till ordförande.

Kommittén grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Kommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Stendörrens nuvarande ställning, aktiemarknadens värdering av Stendörren i relation till jämförbara noterade bolag, aktiekursutveckling, Stendörrens förväntade framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker. Kommittén noterar också att aktieägare representerande mer än 50 procent av rösterna i Stendörren har accepterat att överlåta sina aktier på villkor motsvarande de som gäller i erbjudandet.

Kommittén konstaterar att priset per aktie som Chicago Holding erbjuder innebär en premie om 3,8 procent jämfört med stängningskursen om 96,6 kronor för B-aktien på Nasdaq Stockholm den 26 november 2018, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet, samt en premie om 9,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 91,3 kronor för B-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 20 föregående handelsdagarna fram till och med den 26 november 2018.

Kommittén konstaterar att priset per aktie som Chicago Holding erbjuder innebär en rabatt om 8,5 procent jämfört med Stendörrens rapporterade EPRA NAV (långsiktiga substansvärde) per stamaktie om 109,6 kronor per Q3-rapporten, med balansdag 30 september 2018.

Kommittén konstaterar också att priset per aktie som Chicago Holding erbjuder motsvarar ett företagsvärde om 7.632 miljoner kronor vilket är 95,1 procent av Stendörrens rapporterade fastighetsvärde om 8.027 miljoner kronor per Q3-rapporten, med balansdag 30 september 2018.

Kommittén konstaterar vidare att priset per aktie i EQT Real Estates förvärv av aktier från de fem större aktieägarna motsvarar priset per aktie i erbjudandet.

Bedömningen grundar sig även på Handelsbankens värderingsutlåtande avseende skäligheten från finansiell synvinkel för aktieägarna i Stendörren av erbjudandet. Enligt värderingsutlåtandet är Handelsbankens uppfattning att erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Stendörren.

Mot ovan bakgrund, och utifrån nuvarande marknads- och ränteläge, rekommenderar Kommittén enhälligt Stendörrens aktieägare att inte acceptera Erbjudandet. Kommittén tycker dock att det är positivt för bolaget att en välkänd investerare som EQT Real Estate blir ny huvudägare och kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom sin tillgång till nätverk, kapital och kompetens.