Brookfields jv-partner om framtidsplanerna
Ingått jv med Brookfield efter dess miljardförvärv av mindre lägenheter. Vill expandera i de största nordiska studentstäderna.
Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.
Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.
Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.
En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.
Omfattar totalt 12.000 kvm nya Ica Maxi-butiker.
Läs om fastigheterna som ingår i transaktionen. Moschewitz berättar för FV om framtidsplanerna.
Viktor Söderström, vd på yta.se om att beläggningsgraden inom coworking har ökat rejält på ett år.
Avgående vd Stefan Dahlbo ser en ljusning på hyresmarknaden.
Redan tecknat första kontrakten. Berättar för FV om målsättningen.
Köper i centralt attraktivt läge. Byggrättsportföljen når 8.000 bostäder.
Varumärket gör sin största fysiska butikssatsning hittills.
Speciell köpare förvärvar i udda upplägg – och får precis det man vill. Över 150.000 kr/kvm.
Andreas Norberg: ”Återspeglar vår övertygelse om styrkan i marknaden”. FV bedömer priset.