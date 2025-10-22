Brookfields jv-partner om framtidsplanerna

Ingått jv med Brookfield efter dess miljardförvärv av mindre lägenheter. Vill expandera i de största nordiska studentstäderna.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Storbolag söker nytt om hela 7.000 kvm

Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.

Smällen: Återigen färre sålda bostäder hos JM

Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.

Arnhult: ”Behöver inte sälja för att frigöra kapital”

Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.

Dahlbo om sin framtid och kommande vd:n

En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.

Prisma köper för 345 mkr

Omfattar totalt 12.000 kvm nya Ica Maxi-butiker.

Genova köper för 1,2 mdr – slott och vaccinhus ingår

Läs om fastigheterna som ingår i transaktionen. Moschewitz berättar för FV om framtidsplanerna.

”Mer eller mindre fullt – en otrolig uppgång”

Viktor Söderström, vd på yta.se om att beläggningsgraden inom coworking har ökat rejält på ett år.

Fabege skriver ner efter Vasakronans köp

Avgående vd Stefan Dahlbo ser en ljusning på hyresmarknaden.

Replik: Träbyggnaderna inte mogna för marknaden

Svensk försäkring replikerar Samir Tahas krönika.

Slutreplik: Påverkar hela konceptet träbyggnation

Försäkringsbolag – hot mot grön omställning?

Jätten Blackstone och Brunswick i ny satsning

Redan tecknat första kontrakten. Berättar för FV om målsättningen.

Förvärvar byggrätter för hela 1.000 bostäder

Köper i centralt attraktivt läge. Byggrättsportföljen når 8.000 bostäder.

H&M-märke öppnar på NK

Varumärket gör sin största fysiska butikssatsning hittills.

Slår till för 300 miljoner nära Östermalmstorg

Speciell köpare förvärvar i udda upplägg – och får precis det man vill. Över 150.000 kr/kvm.

Barings köper projekt om 30.000 kvm bostäder

Andreas Norberg: ”Återspeglar vår övertygelse om styrkan i marknaden”. FV bedömer priset.

 Tillbaka till förstasidan