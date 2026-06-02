Brookfield och Verdion hyr ut 14 000 kvm i Rosersberg

Brookfield Properties och den pan-europeiska logistikfastighetsspecialisten Verdion har tecknat två nya hyresavtal i E4 Park Rosersberg, norr om Stockholm. Totalt hyr duon ut 13 600 kvm.

MAXFPS, som internationellt verkar under namnet MaxGaming, Skandinaviens största e-handlare och distributör av gaming- och e-sportutrustning, har hyrt DC3.2 med en total yta på 8 585 kvm. Den nya anläggningen omfattar 7 200 kvm lager, ett entresolplan på 609 kvm samt kontors- och personalutrymmen på 776 kvm.

Logistikspecialisten Elanders har hyrt DC2 på totalt 5 007 kvm. Den nya anläggningen omfattar 4 002 kvm lager, ett entresolplan på 374 kvm samt kontors- och personalutrymmen på 631 kvm.

– Avtalen är tydliga tecken på en allt starkare logistikuthyrningsmarknad i norra Stockholm. Efterfrågan på moderna och strategiskt belägna fastigheter ökar i takt med att hyresgäster åter börjar fatta investerings- och etableringsbeslut. Intresset är särskilt stort för högkvalitativa lagerfastigheter där hållbarhet, energieffektivitet och funktionalitet har varit centrala delar redan från utvecklingsfasen, säger Fredrik Salman, Investment Director på Verdion.

E4 Park Rosersberg har direkt anslutning till E4:an, med endast 30 minuters restid till centrala Stockholm och tio minuter till Arlanda. Med en total yta om 31 435 kvm erbjuder byggnaderna högkvalitativa lokaler med hållbarhetscertifieringen BREEAM Very Good.

Området utvecklades ursprungligen av Verdion tillsammans med Tritax EuroBox. Brookfield Properties övertog ägandet av fastigheten i december 2024 i samband med förvärvet av Tritax EuroBox verksamhet.

