Köper på Kungsholmen för 72 000 kr/kvm
1930-talshus i vattennära läge.
1930-talshus i vattennära läge.
Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.
Köper återstående bostadshus i Atlas-projektet.
Har totalt 2 000 bostäder i Norden efter förvärvet.
Hyresgäster inom livsmedel och dagligvaror står nu för 50 procent av fastighetsportföljen.
”Det finns ett problem i byggbranschen som sällan diskuteras öppet.”
Utbildningsfastighet om 15 000 kvm. Nuvarande hyresgäst som hyr 13 000 kvm lämnar under 2027.
Beslut: 3,25 miljarder kronor till renovering och ombyggnation av operabyggnaden på Gustav Adolfs torg.
Orsaken kan vara missade lönsamhetsmål, enligt uppgifter till FV.
Tar över efter Anders Sjelvgren som lämnar efter nio år.
Första nordiska kontoret. Lockande startup-miljö.
Har skalat upp i omgångar. Nu görs ytterligare en satsning.
Den ekonomiska kalkylen för fyndköpet av Bromma Blocks förändras.
Har överklagats. Säger ja till bygglov för paviljongerna på kunglig mark.
Späckat program på Lindgården.