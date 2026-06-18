Brf köper fastighet i Gamla stan

En privat ägare har sålt fastigheten Europa 11, eller Rosenporten, till en brf. Byggnadens cirka 700 kvm är fördelade på tio bostadslägenheter och två lokaler. Affären kom till stånd via hembud till en köpeskilling på 55 miljoner kronor.

Bostadsrättsföreningen Bollhusgränd 6 har tillträtt fastigheten Stockholm Europa 11 i Gamla stan i Stockholm för ombildning till bostadsrätt.

Invid Köpmanstorget, arena för kampen mellan Sankt Göran och Draken, reser sig huset med vackert röd kalkstensputs mellan Bollhusgränd och Staffan Sasses gränd. I fasaden mot återvändsgränden bakom huset hittas Rosenporten, ett stycke Stockholmshistoria som fått sitt namn efter de två fyrbladiga rosor som pryder portalens övre del och dateras tillbaka till slutet av 1500-talet.

Rosenporten är starkt förknippad med kungliga intriger och medeltida stadsliv i Stockholm, då den forna drottningen Karin Månsdotter under en tid ska ha bott på adressen. Nu omkring 450 år efter att drottning Katarina, som hon själv benämnde sig, huserade på adressen har lägenheterna blivit till bostadsrätter.

Restate var föreningens ombud vid ombildningen och Rosengren & Co företrädde säljaren.

Byggnadens cirka 700 kvm är fördelade på tio bostadslägenheter och två lokaler. Affären kom till stånd via hembud till en köpeskilling på 55 miljoner kronor.