Brf i mål med köp för 217 mkr på Östermalm

Bostadsrättsföreningen Rackelhanen 2 är i mål med köpet av fastigheten Rackelhanen 2 på Östermalm. Säljare är SH Pension. Köpeskillingen blev 217,45 miljoner kronor. FV har tidigare berättat att affären ägt rum via hembud.

Cushman & Wakefield företrädde säljande SH Pension. Restate i samverkan med Born har varit föreningens ombud vid ombildningen.

FV har tidigare berättat om SH Pensions stora försäljningsplaner som bland annat involverar flera fastigheter på Östermalm.

Byggnaden, belägen i hörnet Jungfrugatan 29/Karlavägen 73, uppfördes tillsammans med den intilliggande systerfastigheten Rackelhanen 1 åren 1883-84 av byggmästarna J.P. Edlund och A. Petterson utifrån ritningar av arkitekt A.G. Forsberg.

Fastigheten Rackelhanen 2 omfattar 1.988 kvm bostadsyta fördelat på 28 bostadslägenheter och 672 kvm lokalyta. Köpeskilling 217,45 miljoner kronor. Priset motsvarar 81.750 kr/kvm, räknat på helheten.

Finansiering har ägt rum via Ålandsbanken.