Breitling även till Westfield Mall of Scandinavia

Unibail-Rodamco-Westfield presenterar ännu en nyöppning i Westfield Mall of Scandinavia. Efter sommaren kommer det anrika klockvarumärket Breitling öppna en helt ny butik.

Breitling öppnade nyligen en butik på Biblioteksgatan i centrala Stockholm om 200 kvm. Nu utökas alltså satsningen i huvudstadsområdet.

– Vi är otroligt stolta över att välkomna Breitling till Westfield Mall of Scandinavia. Breitling är ett exklusivt och anrikt varumärke, och vi är väldigt glada över att kunna presentera fler sådana varumärken för våra kunder! Etableringen är ett bevis på Westfield Mall of Scandinavias starka position och attraktionskraft på marknaden, säger Sofia Rundström, centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.

Breitling genom Watches of Switzerland Group öppnar på 88 kvm i Westfield Mall of Scandinavia under Q3 2022.

Det anrika klockföretaget Breitling specialiserade sig i klockor redan 1884 och har sedan dess gjort sig känd för sin kvalitet och prestanda. Butiken i Westfield Mall of Scandinavia kommer drivas i regi av Watches of Switzerland Group, vilka är Storbritanniens största återförsäljare av premiumklockor. Breitling finns sedan tidigare inom gruppen i Westfield London, Westfield Century City, Westfield Valley Fair och Westfield World Trade Center.