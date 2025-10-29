”En mästare” – så minns branschen Erik

Fastighetsvärlden har kontaktat en handfull personer som jobbat nära Erik Paulsson. Här är deras minnesbild.

Gustaf Hermelin, fd vd Klövern:

”Jag anställdes för ett konsultuppdrag i 3 månader, men blev kvar och jobbade med Erik i 25 år. Så länge man levererade så fick man fria händer – och det har nog bidragit till att många ville jobba med honom. Men om man inte levererade… Han var enormt krävande, men hade ett stort hjärta. Han sa ofta att ansvar är inget man får, det är något man tar. Han var en mästare på att hitta lösningar där andra såg problem – och han hade ett underbart självförtroende och sa ibland ”tänk bara om folk förstod att jag har rätt.”

Mia Halldén, mångårig vd-assistent:

”Det kommer så många positiva minnen. Hans livsgärning är så stor och han spred så mycket positiv energi. Det går inte att sätta ord på allt. Han jobbade alltid hårt och stod ibland på barrikaderna för att få med sig folk åt samma håll, på ett imponerande sätt.”

Erik Selin, vd Balder:

”Jag är jätteledsen. Jag träffade honom första gången i slutet av 90-talet när jag var småbolag. Det var oerhört intressant att träffa honom och han har varit oerhört juste mot mig under en lång tid. Jag har lärt mig mycket av honom, och då inte bara om pengar och affärer. Jag har flera gånger bott över hos honom i Stockholm, så det var en vänskap som var mer än en affärsrelation. Han var mycket entreprenöriell, han var briljant.”

Klaus Hansen Vikström, fd vice vd Fabege:

”Han har uppfostrat och format flera generationer inom fastighetsbranschen. Hans skånska temperament och mitt danska passade väldigt ihop. Han kommer för alltid att vara min stora förebild. En stor man i en liten kropp.”

Stefan Dahlbo, vd Fabege:

”En fantastisk person som betytt mycket. Det är han som är det moderna fastighetssverige. Han var entreprenörernas entreprenör. Vi jobbar idag enligt ledordet SPEAK – snabbhet, prestigelöshet, entreprenörskap, affärsmässighet och kundnärhet – och det är ju en beskrivning av Erik. Han har gjort så oerhört mycket inom så många bolag. Man ska inte heller glömda hans betydelse för Båstad – jag minns när han gått upp klockan 5 på morgonen för att städa ute på gatorna där för att ett viktigt kundmöte väntade. Han var snabb i steget och i tanken.”

Roger Akelius:

Erik var den mest ansedde fastighetsägaren under tiden 1990 till 2010. Erik var min läromästare. Vi satt ofta hemma hos honom vid köksbordet på frukost i hans stora villa i Lärkstaden eller hemma hos honom i Båstad. Erik var den kamrat som fixade även mina affärer. Erik var allas nestor. Erik hade en unik förmåga att ta kontakt och ordna upp det som var fel, för att leda allt till affär i win-win. Jag har saknat Erik Paulsson sedan han blev sjuk. Han var affärernas vän och affärsvän.

Mats Qviberg, fd styrelseordförande:

”Hans skapelse av moderna Solna och Skistar sticker ut. Hela hans karriär var lysande. Men han körde i 180, ibland gick det nog lite för fort i det han gjorde. Han är nog den största serieentreprenören som vi haft i Sverige.”

Jan Litborn, ordförande Fabege:

”En oerhört fin arbetskamrat, mer än en klient. Oerhört affärsdriven, trodde man kunde göra affärer kring allt – som kanske andra fick styra om ibland. Jag har varit med honom i det mesta, från stort till smått. Han framhåll ofta att det var viktigt att båda parter kände sig som en vinnare efter en affär. Stort hjärna och ett stort hjärta. Han lyssnade på alla. Han var en nära vän i 33 år.”

Johan Ericsson, tidigare vd Catella:

”Hans affärsmannaskap var fantastiskt, överlägset de flesta. Men jag minns honom dessutom som en mycket varm och omhändertagande person. När någon behövde stöd och hjälp såg Erik det och tvekade aldrig att ta sig tid och stötta.”