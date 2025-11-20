BrandEye hyr av Wihlborgs i Helsingborg

BrandEye, som producerar konsistensanpassad mat till äldre- och sjukvården, samlokaliserar våren 2026 sin verksamhet i Malmö och Halmstad till Hamncity (fastigheten Plåtförädlingen 11) i Helsingborg. Avtalet omfattar 1.200 kvm och löper över tio år.

BrandEye är ett innovativt utvecklings- och produktionsbolag som specialiserar sig på konsistensanpassad kost för personer med dysfagi, tugg- och sväljsvårigheter. Bolaget erbjuder även utbildningar och föreläsningar för personal som arbetar med kostfrågor. Grundat 2017, har BrandEye idag 300 kunder inom den offentliga sektorn.

Produktionsanläggningen finns redan idag i Helsingborg och i takt med att produktutbudet utökas, lokaliseras även övrig verksamhet i Sverige till samma stad.

Plåtförädlingen 11 ligger i Hamncity, ett modernt logistik- och industriområde i södra Helsingborg. Här kombineras närhet till dagens containerhamn, E4/E6 och kollektivtrafik med fastigheter anpassade för moderna verksamheter. Den pågående stadsutvecklingen i södra Helsingborg, med en ny containerhamn i fokus, kommer att förstärka områdets attraktivitet även på längre sikt.

– Vi bedriver ett målmedvetet arbete för att utveckla konsistensanpassade livsmedel som kombinerar smak- och näringsmässiga kvaliteter med matglädje och social samvaro runt måltiden. Här är den nya fabriken helt avgörande för framgång, säger Henrik Mauritzon, vd och grundare på BrandEye Sales & Partner.

– Det är positivt för hela staden att BrandEye väljer att samla sin verksamhet här och ett kvitto på Hamncitys strategiska läge och framtida potential. Kombinationen av moderna lokaler, tillgänglighet och framtida hamninvesteringar gör området konkurrenskraftigt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.