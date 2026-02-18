Brabo bygger 130 hyreslägenheter vid Väsby Centrum

Brabo inleder nu byggnationen av 130 lägenheter intill Väsby Centrum med 1-4 rum och kök och en beräknad inflyttning hösten 2027.

Det nya projektet kommer att förvaltas inom den egna koncernen vilket ger ett innehav på 366 hyresrätter i Väsby.

Huset byggs med miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver och har utformats för att harmonisera med Väsby kommuns Gestaltningsprinciper. Klassiska kvaliteter i gestaltningen och omsorg om detaljer är viktiga delar i konceptet.

– Vi är glada över att kunna expandera koncernens portfölj av nybyggda hyreshus i centrala Väsby. Det är ett utmärkt läge med snabb pendling till Stockholm men också nära Uppsala och Arlanda. Vår erfarenhet från de tidigare hyreshusen vi uppfört här är mycket positiv: bostäderna är starkt eftertraktade, de boende trivs utmärkt, och i princip har vi noll vakanser. Det stärker vår ambition att även med detta projekt skapa attraktiva och hållbara hem för våra hyresgäster, säger Patrik Ericson, vd för Brabo.

Huset beräknas vara inflyttningsklart hösten 2027.

Brabo bildades år 2007 av ägarfamiljen bakom Mattssons Fastighetsutveckling