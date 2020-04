Bra flöde från projekten för Magnolia

Rörelseresultatet hos Magnolia blev 94 mkr under det första kvartalet 2020 att jämföra med 122 mkr för motsvarande period under 2019. Men det är en avsevärd skillnad i att resultatet detta år kommer från kärnverksamheten projektutveckling. Under fjolårets rapportperiod stod värdeförändringar på förvaltningsfastigheter för 165 mkr, i år är det istället –5 mkr.

Försäljningarna under kvartalet var främst tre projekt om totalt 1124 boenden, inom ramavtalet med Heimstaden. Utöver det ingår även 60 bostäder till Heba, en affär som gjordes under 2019 men där tillträde skedde först nu, samt 7 bostadsrätter i tidigare produktionsstartade projekt.

Nyckeltal för Magnolias första kvartal 2020

Nettoomsättningen uppgick till 452 mkr (37).

Rörelseresultatet uppgick till 94 mkr (122), varav -5 mkr (165) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Periodens resultat före skatt uppgick till 48 mkr (80) och resultat efter skatt uppgick till 47 mkr (46).

Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 1,08 kr (1,00).

Magnolia är ett av de bolag som har betydande del av finansieringen i obligationer. Vd Fredrik Lidjan kommenterar i delårsrapporten det så här:

– Vi har idag tre utestående företagsobligationer, varav en obligation med ett nominellt belopp om 450 miljoner kronor som förfaller i april 2020.

– Då vi framöver avser att alltmer använda finansiering kopplad till specifika projekt så beslutade vi i slutet av föregående år att inte refinansiera den obligation som nu förfaller. Under mars återköpte vi egna utestående obligationer och per den 31 mars uppgick vårt innehav av utestående obligation med förfall 2020 till ett nominellt värde av 100,8 miljoner kronor.

– Vi löser återstående del av obli-gationen vid förfallodagen den 28 april. Detta innebär en belastning på vår likviditet men vi bedömer att vi kan möta kommande likviditetsbehov med projektfinansieringar inom befintliga kreditfaciliteter samt betalningar från våra kunder på befintliga fordringar. Totalt uppgår fordringar på köpare till 1,2 miljarder kronor varav vi beräknas erhålla en halv miljard kronor inom de kommande 12 månaderna.