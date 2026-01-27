Botkyrkabyggen satsar 1 miljard på renoveringar

Botkyrkabyggen skalar upp sitt långsiktiga arbete med att förbättra bostadsområdena i Botkyrka. Under 2026 avsätter bolaget 1 miljard kronor till renoveringar och förbättringar som ska höja standarden, öka tryggheten och skapa trivsammare boendemiljöer för hyresgästerna.

– Det här är en av de största underhållssatsningarna i Botkyrkabyggens historia. Vi tar ett långsiktigt ansvar för våra fastigheter och för de människor som bor i dem. Vårt mål är att skapa trygga, hållbara och välfungerande hem – idag och i framtiden, säger Anna Mellström, vd på Botkyrkabyggen.

Många av husen byggdes under miljonprogramsåren, eller tidigare, och står idag inför ett ökat behov av underhåll. Genom insatserna förlängs byggnadernas livslängd, framtida kostnader minskas och energiprestandan förbättras. Resultatet blir mer hållbara och framtidssäkra bostäder.

– För våra hyresgäster innebär det bättre kvalitet i vardagen och bostäder som är mer hållbara och energieffektiva över tid. Samtidigt tar vi ansvar för framtiden genom att rusta våra hus för kommande generationer, säger Anna Mellström.

Botkyrkabyggen förvaltar nästan 11.000 bostäder i Botkyrka och har under de senaste åren genomfört flera omfattande renoveringar för att modernisera beståndet. Ett arbete som skalas upp under 2026 och bland annat omfattar: