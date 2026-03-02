Bostadspriserna hoppade upp 1,6 procent i februari

Såväl lägenhets- som huspriserna steg med 1,6 procent i februari och lägenhetspriserna tydligt mer än vad som är normalt för säsongen. Allra mest steg lägenhetspriserna i Storgöteborg medan huspriserna steg som mest i mellersta Sverige. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI).

– Bostadspriserna brukar som regel stiga i februari, men för lägenheter var uppgången i år markant större än det historiska snittet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Bostadspriserna steg med 1,6 procent i februari i Sverige som helhet. Rensat för både normala säsongseffekter och andra tillfälliga effekter ökade priserna med 0,1 procent. Med prisuppgången i februari ligger bostadspriserna knappt 10 procent under maxnoteringarna från våren 2022.

Lägenhetspriserna steg med 1,6 procent i februari för Sverige som helhet. Priserna steg i fyra av sex regioner. I Storgöteborg steg de med hela 3,9 procent. Mellersta Sverige gick tydligt mot strömmen där lägenhetspriserna i stället sjönk med 2 procent. Prisuppgången för Sverige som helhet var markant större än vad som är normalt för säsongen. Mätt utifrån trenden som rensar bort både säsongseffekter och andra tillfälliga effekter var uppgången lite mer beskedlig. Lägenhetspriserna ligger nu knappt 7 procent under toppnoteringarna från våren 2022.

Villapriserna steg med 1,6 procent i februari för Sverige som helhet. Priserna steg i 5 av 6 regioner och som mest i Mellersta Sverige (2,2%). Rensat för säsongseffekter och andra tillfälliga effekter steg priserna måttligt (se tabell 2 och diagram 1). Villapriserna ligger nu drygt 11 procent under toppnoteringarna från våren 2022.

– Noterbart är att lägenhetspriserna i Göteborg i februari tog igen mycket av den längre tids kräftgång de haft i förhållande till villorna i samma region, säger Robert Boije.