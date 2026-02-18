Lottie Löf och Hjalmar Sigurdarson.

Bostadskreditfonden stänger fond på 6 miljarder kronor

Bostadskreditfonden har rest 6 miljarder kronor till sin första fond, med fonder förvaltade av bolag inom Apollo Global Management som ankarinvesterare. Genom att återinvestera kapitalet i nya krediter allt eftersom lån återbetalas, bedöms fonden kunna finansiera omkring 10 000 nya bostäder under sin löptid.

Bostadskreditfonden, en del av Triolgruppen, är en specialiserad kreditfond som erbjuder finansieringslösningar till etablerade bostadsutvecklare på den svenska marknaden. Fokus ligger på att möjliggöra bostäder där behovet och efterfrågan är som störst, med tyngdpunkt på projekt som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Nu skalar fonden upp verksamheten för att möta marknadens behov av finansieringslösningar anpassade för större projekt.

– Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid haft ett tydligt underskott av nya bostäder. En viktig orsak är att det har saknats tillräckligt robusta finansieringslösningar i vissa delar av marknaden. Bostadskreditfonden etablerades för att minska finansieringsgapet och ge etablerade utvecklare möjlighet att genomföra projekt som annars riskerar att inte bli av. Vår modell, tillsammans med en statlig kreditgaranti via Boverket, skapar en stabil struktur där statens, investerarnas och de framtida boendes intressen möts. Att Apollo går in som ankarinvesterare speglar en gemensam övertygelse om marknadens potential och är ett starkt kvitto på både vår produkt och vårt team, säger Hjalmar Sigurdarson, head of capital på Bostadskreditfonden.

Under sin löptid uppskattas fonden möjliggöra finansiering av cirka 10 000 bostäder i olika upplåtelseformer. Ambitionen är inte bara att öka antalet byggstarter, utan att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer behovsanpassat och hållbart bostadsbyggande.

– BKF har de förutsättningar som krävs för att möjliggöra den nyproduktion av bostäder som Sverige är i stort behov av, och vi är glada över att vara fondens ankarinvesterare, säger Richard Whitfield, managing director på Apollo.

Bostadskreditfonden arbetar aktivt för att utveckla nya finansieringslösningar på marknaden. Som första aktör utanför bank- och kreditmarknadssektorn med ramavtal hos Boverket bidrar fonden till att frigöra institutionellt kapital för nyproduktion av bostäder och gör det möjligt för utvecklare att driva flera projekt parallellt.

Mannheimer Swartling agerade juridisk rådgivare, Svalner Atlas Advisors rådgivare avseende skatt och struktur och Selinus Partners Ltd agerade placement agent i samband med fondresningen.

