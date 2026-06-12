Bostadsförmedlingen i Stockholm får ny vd

Jacob Krokstedt utses till vd för Bostadsförmedlingen i Stockholm. Beslutet fattades av bolagsstyrelsen 11 juni.
Jacob Krokstedt utses till vd för Bostadsförmedlingen i Stockholm. Beslutet fattades av bolagsstyrelsen 11 juni.
Han har sedan hösten 2025 lett verksamheten som tillförordnad vd.
Jacob Krokstedt har lång erfarenhet inom Stockholms stad och var tidigare Bostadsförmedlingens stabschef. Nu tar han sig an uppdraget permanent och fortsätter arbetet med att utveckla Bostadsförmedlingen för både bostadssökande och fastighetsägare.