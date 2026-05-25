Börje Ekholm motiverar flytten från Kista

Ericsson meddelar beslutet att flytta verksamheten i Stockholm, inklusive huvudkontoret, från Kista till Hagastaden i den norra delen av staden. Flytten kommer att skapa moderna och attraktiva kontorsytor som är utformade för samarbete och för att konkurrera om framtidens talanger.

Processen med att flytta Ericssons anställda i Kista beräknas inledas i början av 2028 och pågå i flera år. Ericssons nuvarande verksamhet i Kista omfattar forskning och utveckling (FoU), affärsområden, stabsfunktioner och Imagine Studio där Ericsson visar sin teknologi, möter och samarbetar med kunder, partners, viktiga beslutsfattare, branschens ekosystem och arrangerar evenemang.

Börje Ekholm, Ericssons vd och koncernchef, säger:

– Vi har noggrant utvärderat vilken typ av kontor och placering som bäst kommer att möta företagets och våra anställdas framtida behov i Stockholmsområdet. Hagastaden är helt klart den bästa platsen för detta, placerat i hjärtat av Stockholms nätverk för tekniksamarbete och innovation, inklusive god tillgång till vårt föränderliga branschekosystem, partners och beslutsfattare. Ett livfullt centralt campus kommer också att stärka hur attraktiva vi är för de bästa framtida talangerna.

Ericsson meddelar även i dag att företaget har tecknat hyresavtal med Atrium Ljungberg och Castellum för fastigheter i Hagastaden. De nyligen påskrivna avtalen gäller för fem fastigheter i Hagastaden och omfattar cirka 71 000 kvadratmeter.

För tre av byggnaderna har Ericsson skrivit hyresavtal med Atrium Ljungberg: Wave (22 000 kvadratmeter); Corner of Ekeblad (23 000 kvadratmeter) och Trinity (13 000 kvadratmeter). Hyresavtalen med Castellum gäller Emerald House (9 500 kvadratmeter) och Jubileumshuset (3 500 kvadratmeter).

Ericsson har tidigare tecknat ett hyresavtal med Castellum för den 24 000 kvadratmeter stora fastigheten Infinity i Hagastaden. Byggnationen av den pågår och fastigheten beräknas vara färdig i slutet av 2027. Infinity består av två sammankopplade byggnader.

Även om Ericsson har tecknat hyresavtal i Hagastaden har företaget ännu inte fastställt den slutliga utformningen av området för att färdigställa det nya campuset.

– Det nya Ericsson-campuset i Hagastaden kommer att bli en utmärkt arbetsplats som är utformad för att uppmuntra samarbete och innovation. Campuset kommer även att vara ett skyltfönster för våra globala kunder med Ericsson som en del av det energifyllda stadslivet i Stockholm, säger Börje Ekholm.

Ericsson kommer att flytta till Hagastaden i faser under ett flertal år med beräknad start 2028. Ericsson kommer kontinuerligt att uppdatera anställda under tiden som flytten till Hagastaden pågår.