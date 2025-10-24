Bonnier nära 20 miljarder

Bonnier närmare sig 20 miljarder i fastighetsvärde, att jämföra med 16,9 mdr förra året. Bolaget har de senaste åren bland annat vuxit med kontor i Uppsala och det nya affärsbenet bostäder.

Bolagets nyckeltal januari– augusti 2025:

• Hyresintäkterna för perioden uppgick till 682 (626) mkr.

Övriga intäkter till 32 (30) mkr.

• Driftöverskottet uppgick till 495 (460) mkr, vilket är en

förbättring med 8 procent jämfört med samma period

föregående år.

• Resultatet före värdeförändringar och skatt blev 262

(244) mkr.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 296 (266)

mkr. Orealiserade värdeförändringar på aktieinnehav upp-

gick till 8 (-4) mkr.

• Periodens resultat blev 551 (371) mkr.

• Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet (direktägda fast-

igheter) uppgick vid slutet av perioden till 19 898 (16 960)

mkr.

Vd Tomas Hermansson kommenterar delårsrapporten:

– Affärsområde Bostad, som äger och förvaltar 886 hyreslägenheter, har nu slutfört sitt arbete med att överta förvaltningen av dessa och blickar nu framåt mot nya exploateringsmöjligheter och framtida utvecklingsprojektmed fokus på våra primärområden Stockholm och Uppsala

Hyresintäkter uppgick till 572 (579) mkr vilket innebär en minskning om 7 mkr jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på hyresvakanser. Vakanserna är 10 procent, samma som för perioden under förra året.

– Hyresmarknaden för kontor i Stockholm visar tydliga tecken på återhämtning, med en ökad efterfrågan på lokaler med attraktiva lägen och god standard. Vi räknar med att efterfrågan på lokaler i centrala Stockholm kommer att fortsätta öka till följd att de planerade åtgärderna för att stimulera konjunkturen, med full effekt under första halvåret 2026. Även i Uppsala upplever vi att efterfrågan på våra lokaler är stabil tack vare bra lokaler i attraktiva lägen i de centrala delarna av staden.

