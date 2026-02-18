Bonnier lämnar som näst störst i Eastnine

Under onsdagskvällen sålde Bonnier Fastigheter Invest större delen av sitt innehav i Eastnine, noterat på Nasdaq Stockholm och med ett fastighetsbestånd i Polen, Litauen och Lettland.

Innan försäljningen var man med 16 procents ägarandel näst största ägare i bolaget efter Peter Elam Håkansson, nu har man kvar en andel om cirka 3 procent.

Försäljningen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som Pareto hanterade och priset sattes till 45 kronor per aktie. Köpare var svenska och internationella institutionella investerare.

Aktien hade dessförinnan stängt på 48,35 kronor och rabatten var således över 7 procent.

På onsdagsmorgonen öppnade aktien kring 49,50 kronor per aktie och omsättningen under dagen var låg, aktier för 3,6 miljoner omsattes i den reguljära handeln. Sett till den nivån placerades aktierna med ungefär 9 procents rabatt.

