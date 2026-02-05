Bonnier hyr ut 500 kvm till Familjo i Hornstull

Bonnier Fastigheter har tecknat ett hyresavtal med Familjo, som till sommaren tillträder cirka 500 kvadratmeter i Hornstull.

Familjo har sedan 2004 erbjudit professionella tjänster inom läxhjälp, barnpassning och hemstädning och är i dag en väletablerad aktör på den svenska marknaden. De nya lokalerna ger bolaget goda förutsättningar att fortsätta utveckla sin verksamhet.

– Vi är glada att Familjo väljer oss som hyresvärd. Att lyssna på våra hyresgäster och hitta lösningar som fungerar i deras vardag är en viktig del av vårt arbete, säger Sofie Wassenius, förvaltare på Bonnier Fastigheter.

– Läget i Hornstull är mycket attraktivt för oss, med goda kommunikationer och närhet till både medarbetare och stadens utbud. Lokalerna på Hornsgatan passar vår verksamhet väl och skapar bra förutsättningar för framtiden, säger Max Gärdin, vd på Familjo.