Bonnier hyr ut 3.700 kvm till Hailey vid Hornstull

Bonnier Fastigheter har tecknat tre nya hyresavtal varav det ena om cirka 3.700 kvadratmeter i Hornstull med det snabbväxande HR-techbolaget Hailey HR. Hailey ökar framöver från 1.000 kvm till 3.700 kvm efter att tidigare varit andrahandshyresgäst.
Samtidigt har befintliga hyresgäster som MSAB och Bravura valt att fortsätta sina verksamheter hos Bonnier Fastigheter i nya, anpassade lokaler om 1.500 respektive 1.300 kvm.

Det nya avtalet med Hailey HR omfattar moderna kontorsytor utformade för bolagets fortsatta expansion, med särskild tonvikt på flexibla mötesytor, gemenskap och framtidssäkring av arbetsmiljön. Adressen är som tidigare Hornsbruksgatan 28, i fastigheten Bulten 19.

Bonnier Fastigheter har framgångsrikt kunnat lägga ett pussel inom sitt bestånd – och därmed rädda kvar alla tre hyresgäster inom beståndet.

Samtidigt har samarbetet med MSAB och Bravura resulterat i lösningar där båda bolagen valt att stanna hos Bonnier Fastigheter men i delvis nya lokaler som möter deras aktuella behov. MSAB har valt en samlad lokalisering på ett gemensamt våningsplan på Sveavägen 56. Bravura har i sin tur effektiviserat sin lokalyta i Hornstull för att bättre stödja sin verksamhet.

Hailey har tagit över ytor efter Bravura, genom en tidigare andrahandsförhyrning, och kan växa ytterligare när MSAB flyttar.

– Att Hailey HR väljer Bonnier Fastigheter för sin fortsatta expansion och att våra hyresgäster sen mer än tio år tillbaka, MSAB och Bravura, förnyar sitt förtroende visar styrkan i vårt erbjudande. Vi arbetar nära våra hyresgäster för att ständigt hålla oss uppdaterade om deras behov och skapa långsiktiga lösningar som stödjer både deras tillväxt och vårt fastighetsbestånd, säger Nicklas Jonsson, Marknadsområdeschef på Bonnier Fastigheter.

– För oss var det viktigt att hitta en lokal som fungerar idag men också i takt med att vi växer. Bonnier Fastigheter har visat en tydlig samarbetsvilja och förståelse för våra framtida behov. Det gör dem till en partner vi gärna fortsätter att utvecklas med här i Hornstull, säger Henrik Jakobson, VD på Hailey HR.

– Läget på Sveavägen är för oss strategiskt mycket bra och lösningen vi kommit fram till tillsammans med Bonnier Fastigheter visar på deras lyhördhet och vilja att bygga vidare på vår redan långvariga relation. Vi hade specifika krav som har lösts genom ett mycket gott samarbete och vi ser framemot att flytta in i lokalen under våren 2026, säger Peter Gille, VD på MSAB.

Genom dessa uthyrningar stärker Bonnier Fastigheter sin position som en lyhörd och flexibel fastighetsaktör med fokus på affärsmässighet, samarbete och långsiktighet.

