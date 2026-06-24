Bonnier hyr ut 2000 kvm i Cykelfabriken i Uppsala

Bonnier Fastigheter har tecknat avtal med en ny hyresgäst i kvarteret Cykelfabriken i Uppsala. Uthyrningen omfattar cirka 2 000 kvadratmeter, motsvarande ett helt våningsplan, och är ett av de större hyresavtalen som tecknats i området på senare tid. Affären markerar ett viktigt steg i utvecklingen av Cykelfabriken och innebär att den första hyresgästen nu har tecknats i kvarterets sista etapp.

– Det här är en stor och viktig uthyrning för oss. Den visar att Cykelfabriken har etablerat sig som ett attraktivt kontorsläge för företag som söker kvalitativa och långsiktiga lösningar, säger Lars Skoglund, marknadsområdeschef för Bonnier Fastigheter i Uppsala.

Cykelfabriken har under de senaste åren genomgått en omfattande omvandling från ett slutet kvarter till ett öppet och levande kontorsområde. Utvecklingen har skett steg för steg, där befintliga byggnader har bevarats och anpassats till moderna arbetsplatser, samtidigt som nya funktioner och mötesplatser har tillförts. Bonnier Fastigheter etablerar även ett Business Center i kvarteret, vilket stärker erbjudandet till hyresgästerna genom service och gemensamma funktioner. I dag rymmer området en bredd av verksamheter och har etablerat sig som en attraktiv plats för företag som söker inspirerande miljöer.

– Vår utgångspunkt är att utveckla platsen som helhet, inte byggnader var för sig. Med Cykelfabriken har vi skapat ett sammanhållet kvarter med kvalitet i varje del, där arkitektur, funktion och stadsliv samspelar. Den här uthyrningen är ett kvitto på att marknaden efterfrågar den typen av miljöer och att vårt sätt att utveckla kvarteret skapar konkreta affärsresultat, säger Lars Skoglund.