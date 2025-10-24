Syrenbersån. Illustration: Besqab

Bonnier Fastigheter förvärvar av Besqab i Uppsala

Bonnier Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Ultuna 16:4 i Uppsala, ett nyligen färdigställt och fullt uthyrt hyresrättsprojekt med 137 lägenheter. Säljare är Besqab. Priset är 294 miljoner kronor. Det är Bonniers första bostadsköp i Uppsala.

Tango samt Cirio var säljarens rådgivare i processen.

Förvärvet är i enlighet med Bonnier Fastigheters strategi att fortsätta växa inom affärsområde Bostad. Projektet Syrénbersån utgör den sista etappen i Ultuna Trädgårdsstad, en ny stadsdel nära SLU och den kommande spårvägen, med blandade upplåtelseformer, skolor, förskolor och äldreboende.

– Vi ser Uppsala som en stark tillväxtregion och förvärvet av Syrénbersån, som är vår första bostadsfastighet i Uppsala, är ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi. Vår ambition är att utveckla, äga och förvalta attraktiva och hållbara boendemiljöer som bidrar till levande stadsdelar över tid, säger Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.

– Vi är glada att lämna över Syrénbersån till en väl ansedd och långsiktig aktör som Bonnier Fastigheter. Försäljningen frigör kapital för nya bostadsutvecklingsprojekt, vilket stärker vår kärnverksamhet, säger Magnus Andersson, vd Besqab.

Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet per Q2 med cirka 16 miljoner kronor.

Med detta förvärv fortsätter Bonnier Fastigheter att utveckla sitt bestånd av bostadsfastigheter och befäster sin roll som en långsiktig stadsutvecklare. Bonnier äger sedan några år en handfull kommersiella fastigheter i Uppsala och har nyligen även börjat köpa bostadsfastigheter där man gjort några förvärv i Stockholm, bland annat på Södermalm.

Tillträde i Uppsala planeras till den 1 februari 2026.

De kommersiella fastigheter som Bonnier äger i Uppsala sedan tidigare är:

  • Fålhagen 70:1 och 70:3 (Centralhuset)
  • Kungsängen 15:1 och NXT (Muninhuset)
  • Dragarbrunn 20:6 (korsningen Kungsgatan/Vaksalagatan)
  • Kvarngärdet 27:2 (Cykelfabriken)
  • Gottsunda centrum, ägs via jv.

Bolagets tidigare bostadsfastigheter:

  • Barkarbystaden, Järfälla. Kvarteret innehåller ca 199 hyresrätter
  • Barkbiten i Barkarby, Järfälla: Av de totalt 260 lägenheterna är 133 ägarlägenheter.
  • Dyrvers Kulle, Sundbyberg. 123 hyresrätter.
  • Ersta 25, på Södermalm, Stockholm. 204 hyreslägenheter samt 2.350 kvm lokal och kontor.
  • Hestur, Kista äng. Här byggs 150 hyres- och 70 studentlägenheter.
