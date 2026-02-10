Bonnier bygger kontor i centrala Uppsala

Bonnier Fastigheter inleder nu byggnationen av Tellus, den sista pusselbiten i utvecklingen av kvarteret Cykelfabriken i Uppsala. Projektet omfattar det tidigare polishuset, som nu får nytt liv som en modern kontorsbyggnad med ett tydligt fokus på service och funktionalitet.

NCC ska på uppdrag av Bonnier Fastigheter bygga om och renovera byggnaden Tellus i kvarteret Cykelfabriken i centrala Uppsala till moderna och flexibla kontor. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 90 MSEK med option på hyresgästanpassningar av kontorsplanen efter renoveringen om cirka 70 MSEK.

Sedan Bonnier Fastigheter förvärvade fastigheten har Cykelfabriken utvecklats steg för steg till ett levande och sammanhängande kvarter. Genom renoveringar, nybyggnationer och satsningar på både publika miljöer och kommersiellt innehåll har området successivt formats till en attraktiv helhet för kvarterets hyresgäster och besökare.

– Tellus är ett viktigt steg i att knyta ihop det vi under flera år byggt upp i Cykelfabriken. Vår ambition har alltid varit att se till hela kvarteret, inte bara varje byggnad för sig. Genom att utveckla platser, samband och service skapar vi miljöer där människor vill vara, arbeta och mötas, säger Johan Lasell, projektchef på Bonnier Fastigheter.

I Tellus skapas ca 8 000 kvadratmeter flexibla kontorsytor med moderna material och energieffektiva lösningar. Huset kommer även att få en gemensam takterrass, restaurang samt Bonnier Fastigheter Business Center med reception, konferensytor och ett brett serviceutbud som förenklar vardagen för kvarterets hyresgäster.

Med Tellus färdigställt blir Cykelfabriken ett komplett och välintegrerat kvarter, samtidigt som utvecklingen fortsätter. Långsiktighet är en central del av Bonnier Fastigheters arbete, och områdets framtid formas i takt med stadens behov och de möjligheter som uppstår.

Inflyttning i Tellus planeras till 2027.

