Bonavas stora affär i Ryssland till papperskorgen

Beslutet att lämna Ryssland ligger fast och försäljningsprocessen har återstartats, skriver Bonava i ett pressmeddelande.

Osäkerheten avseende både tid och belopp för en sådan försäljning gör att Bonava fattat beslutet att skriva ned nettotillgångar av verksamheten i S:t Petersburg i det fjärde kvartalet till noll.

De projektfinansieringsgarantier som Bonava AB ställt till förmån för sitt dotterbolag i S:t Petersburg regleras i samband med överlämning av bostäder och minskar enligt plan varför ingen reservering av dessa poster bedöms nödvändig. Detta är majoriteten av de garantier som Bonava AB utställt.

Nedskrivning av nettotillgångar uppgår till 0,9 miljarder SEK beräknat med aktuella valutakurser vid utgången av december. Efter nedskrivning av nettotillgångarna bedöms exponeringen mot Ryssland vara begränsad. Sedan det tredje kvartalet 2022 har verksamheten i S:t Petersburg redovisats som verksamhet under avveckling. Nedskrivningen av nettotillgångar rapporteras under Periodens resultat från verksamhet under avveckling.

Åtgärden medför inga kassaflödeseffekter och Bonava uppfyller fortsatt sina lånevillkor. Bonava publicerar helårsresultatet för 2022 den 2 februari 2023.