Västra delen av Ursvik, Sundbyberg. Här byggs, kraftigt försenad, spårväg mellan Bromma och Kista. På bilden syns även den bro som knyter ihop Ursvik med Rinkeby.

Bonava satsar i Ursvik – redo investera 2 miljarder

Bonava har tecknat avtal med kommunala Förvaltaren om förvärv av mark i Stora Ursvik, Sundbyberg. Förvärvet avser byggrätter för drygt 500 bostäder, som avses bli hyresrätter. Den aktuella fastigheten ligger vid den omtalade bron som knyter ihop Ursvik med Rinkeby.

Annons

Läs även

Köpeskillingen för byggrätterna erläggs när vissa villkor är uppfyllda och kommer därför att redovisas som ett framtida investeringsåtagande. Tillträde sker efter lagakraftvunnen detaljplan och byggstart planeras 2027.

– Investeringen är i linje med vår strategi att öka andelen hyresrättsaffärer med en attraktiv riskprofil i marknader med stor efterfrågan. Genom detta markförvärv stärker vi samtidigt vår närvaro i Stora Ursvik, en växande stadsdel där vi under lång tid varit en aktiv samhällsutvecklare, säger Björn Bergman, regionchef Stockholm, Bonava Sverige.

Totalt projektvärde beräknas uppgå till cirka 2 miljarder kronor och förväntas bidra till Bonavas resultat och kassaflöde i takt med genomförande och försäljning under perioden 2027–2030.

Den aktuella fastigheten, som i dag utgör del av fastigheten Sundbyberg 2:79, är belägen i Stora Ursvik – ett attraktivt och växande område med god tillgång till kollektivtrafik, service och arbetsplatser. Den nya stationen för tvärbanan planeras i direkt anslutning. Bonava avser att utveckla bostadskvarteret med plats för bostäder, matbutik och förskola.

Genom Stora Ursvik KB utvecklar Bonava och Vasakronan en helt ny stadsdel tillsammans med andra aktörer och i nära samarbete med Sundbybergs Stad. Markförvärvet som nu görs ligger dock utanför ramen för detta samarbete och pågående detaljplanearbete, då det är en direkt affär med Fastighets AB Förvaltaren.

Hittills har omkring 4 000 hem färdigställts i stadsdelen. Detaljplanearbetet pågår för nästa fas som omfattar totalt 4 500 bostäder, varav cirka 2 000 ska utvecklas i Bonavas regi.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen säljer till Norwegian

Säljer resekoncernen och går samtidigt in som storägare i Norwegian. Ingår 26 hotell i transaktionen.

Så ska Skandia fylla 24 400 kvm kontor

Problematik kring stor och central kontorsfastighet.

Vakans vid Stureplan kan bli större

Överväger att flytta. FV berättar om fyra heta alternativ.

Spekulationsbyggena inom logistik störtdyker

En kommun som storsatsat har en vakans på över 50 procent. Ny kartläggning.

Grönt ljus för 800 bostäder i Pampas Marina

Staden har antagit detaljplanen.

Urban Partners lanserar ny fond om 7 miljarder

Reser ny fond för storskalig stadsomvandling.
SPECIALMAGASIN

Almedalen, samhälle och fastigheter – läs gratis nu!

En djupdykning i några av samhällets mest spännande områden.  Fängelseboomen.  Nedläggning av förskolor.  Orterna som växer.  Personporträtt.  Topplistor och mycket mer.
fabege Sveaplan 3

Fabege smygvinnare på Ericssons flytt – tillträder nytt

Tillträder för nyproduktion. Kan nå hela 77 000 kvm lokaler inom närområdet.
Bilder på Ruby Frida Stockholm och Elena Günther-Jakobs

Hotellpremiär för Ruby på Fridhemsplan: ”Dynamiskt”

✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.

Niam vräker hyresgäst i Bromma

Agerar efter granskning i Aftonbladet.

FV Quiz: USA, fastigheter och VM

Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!

Urban Partners säljer till KLP för 1,8 mdr

Nästan 100 000 kvm moderna och effektiva logistikutrymmen.

Niam lanserar nytt forum för unga talanger

”Det finns många unga som har fantastiska idéer som av olika anledningar inte når fram.”

Adidas gör comeback mitt i Stockholm

FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.

 Tillbaka till förstasidan