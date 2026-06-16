Bonava satsar i Ursvik – redo investera 2 miljarder

Bonava har tecknat avtal med kommunala Förvaltaren om förvärv av mark i Stora Ursvik, Sundbyberg. Förvärvet avser byggrätter för drygt 500 bostäder, som avses bli hyresrätter. Den aktuella fastigheten ligger vid den omtalade bron som knyter ihop Ursvik med Rinkeby.

Köpeskillingen för byggrätterna erläggs när vissa villkor är uppfyllda och kommer därför att redovisas som ett framtida investeringsåtagande. Tillträde sker efter lagakraftvunnen detaljplan och byggstart planeras 2027.

– Investeringen är i linje med vår strategi att öka andelen hyresrättsaffärer med en attraktiv riskprofil i marknader med stor efterfrågan. Genom detta markförvärv stärker vi samtidigt vår närvaro i Stora Ursvik, en växande stadsdel där vi under lång tid varit en aktiv samhällsutvecklare, säger Björn Bergman, regionchef Stockholm, Bonava Sverige.

Totalt projektvärde beräknas uppgå till cirka 2 miljarder kronor och förväntas bidra till Bonavas resultat och kassaflöde i takt med genomförande och försäljning under perioden 2027–2030.

Den aktuella fastigheten, som i dag utgör del av fastigheten Sundbyberg 2:79, är belägen i Stora Ursvik – ett attraktivt och växande område med god tillgång till kollektivtrafik, service och arbetsplatser. Den nya stationen för tvärbanan planeras i direkt anslutning. Bonava avser att utveckla bostadskvarteret med plats för bostäder, matbutik och förskola.

Genom Stora Ursvik KB utvecklar Bonava och Vasakronan en helt ny stadsdel tillsammans med andra aktörer och i nära samarbete med Sundbybergs Stad. Markförvärvet som nu görs ligger dock utanför ramen för detta samarbete och pågående detaljplanearbete, då det är en direkt affär med Fastighets AB Förvaltaren.

Hittills har omkring 4 000 hem färdigställts i stadsdelen. Detaljplanearbetet pågår för nästa fas som omfattar totalt 4 500 bostäder, varav cirka 2 000 ska utvecklas i Bonavas regi.