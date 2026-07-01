Bonava säljer till Slättö i Upplands-Bro för 1,3 mdr

Bonava säljer ett hyresrättsprojekt i Norrbodahöjden i Upplands-Bro till Slättö. Projektet omfattar drygt 500 bostäder och köpeskillingen är 1,3 miljarder kronor.

Nordanö har agerat rådgivare åt säljaren.

– Vi ser en stark efterfrågan på nya hyresrätter i hela Stockholmsregionen. Genom försäljningen av projektet i Norrbodahöjden bidrar vi till att utveckla ett attraktivt och hållbart bostadsområde i Upplands‑Bro, säger Björn Bergman, regionchef Stockholm, Bonava Sverige.

Affären ligger i linje med Bonavas strategi att öka andelen hyresrättsprojekt med en attraktiv riskprofil. Projektet förväntas generera positiva kassaflöden löpande från start och bidrar till att skapa ökande affärsvolym. Efterfrågan på hyresrättsprojekt från svenska och utländska investerare är stark.

Norrbodahöjden är ett framväxande område i Kungsängen, med god tillgång till handel, service, natur och kollektivtrafik. I hyresrättsprojektet planeras totalt cirka 500 lägenheter med ett till fem rum och kök samt lokaler och parkering. Projektet kommer att uppnå energiklass B och miljöcertifieras enligt Svanen 4. Det kommer dessutom utvecklas med materialval, exempelvis betong, som minskar klimatpåverkan. Bonava har Svanenmärkt alla småhus sedan 2012 och alla flerbostadshus sedan 2017.

Affären är villkorad av bygglov. Produktionsstart planeras under hösten 2026. Projektet kommer därefter att redovisas som startat och sålt i den finansiella rapporteringen.

Under juni månad har det annars varit förvärv som har gällt för Bonava. Den 16:e köpte Bonava byggrätter för cirka 500 bostäder i Stora Ursvik i Sundbyberg av kommunala Förvaltaren och den 22:e förvärvades byggrätter av Heimstaden i Skogås i Huddinge för cirka 100 lägenheter.