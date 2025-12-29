Bonava säljer för miljard i Tyskland

Bonava startar produktion och säljer tre hyresrättsprojekt i Berlin, Hamburg och Leipzig, omfattande 299 hyresrätter, till tre olika investerare. Köparna är bostadsbolag och institutionella investerare. Det sammanlagda transaktionsvärdet uppgår till cirka 96 miljoner euro, motsvarande drygt 1 miljard kronor, och finansieras löpande av köparna under produktionen.

Annons

Försäljningarna slutfördes under december och de första bostäderna förväntas vara färdigställda i slutet av 2027.

– Investerarsegmentet är en strategiskt viktig del av vår affär och en marknad som har varit utmanande de senaste åren. Därför är det extra glädjande att vi nu lyckas genomföra försäljningar av tre olika projekt – till tre olika investerare och på flera viktiga delmarknader. Det visar styrkan i vårt erbjudande och förtroendet för Bonava, säger Rico Kallies, affärsenhetschef Bonava Tyskland.

Den tyska hyresmarknaden har haft en positiv utveckling under året, med stigande hyresnivåer och låga vakansgrader, särskilt i storstadsregionerna. Det råder en stor brist på prisvärda hyreslägenheter i Tyskland och cirka hälften av de bostäder som Bonava utvecklar kommer att byggas som subventionerade och tillgänglighetsanpassade hyreslägenheter. Samtliga projekt kännetecknas av hållbarhet, grönskande omgivningar och goda kommunikationer.

Berlin är Bonavas största och viktigaste delmarknad i Tyskland. Leipzig är en delmarknad med stor tillväxtpotential och även Hamburg är en av Bonavas viktigaste delmarknader, där bolaget har en lång erfarenhet av att utveckla attraktiva bostäder i stor omfattning.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Vacse investerar 650 mkr i Solna

”Fastigheten är mycket väl belägen för den verksamhet som kommer bedrivas i byggnaden”.

Projekt sålt för 157.000 kr/kvm i snitt på Södermalm

Penthouset såldes för hela 284.000 kr/kvm.

BWH Hotel tar över i Hemsös höga satsning

16 våningar. Lanserar nytt varumärke.

Årets bästa aktie och de bästa affärerna

Podcasten Fastighet & Finans summerar 2025 och blickar framåt.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

P-G Persson slår till med nytt köp i Göteborg

”Jag ser fram emot att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av området runt fastigheterna”.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Intea förvärvar ny tingsrätt

Säljaren avyttrar ytterligare en domstolsbyggnad.

Catena nära köp för hela 9 mdr

En uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm fördelat över 20 fastigheter. FV pekar ut potentiell säljare.

Offensiva Anguli köper

Når 1,3 miljarder i fastighetsbestånd.

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

 Tillbaka till förstasidan