Bonava säljer för miljard i Tyskland

Bonava startar produktion och säljer tre hyresrättsprojekt i Berlin, Hamburg och Leipzig, omfattande 299 hyresrätter, till tre olika investerare. Köparna är bostadsbolag och institutionella investerare. Det sammanlagda transaktionsvärdet uppgår till cirka 96 miljoner euro, motsvarande drygt 1 miljard kronor, och finansieras löpande av köparna under produktionen.

Försäljningarna slutfördes under december och de första bostäderna förväntas vara färdigställda i slutet av 2027.

– Investerarsegmentet är en strategiskt viktig del av vår affär och en marknad som har varit utmanande de senaste åren. Därför är det extra glädjande att vi nu lyckas genomföra försäljningar av tre olika projekt – till tre olika investerare och på flera viktiga delmarknader. Det visar styrkan i vårt erbjudande och förtroendet för Bonava, säger Rico Kallies, affärsenhetschef Bonava Tyskland.

Den tyska hyresmarknaden har haft en positiv utveckling under året, med stigande hyresnivåer och låga vakansgrader, särskilt i storstadsregionerna. Det råder en stor brist på prisvärda hyreslägenheter i Tyskland och cirka hälften av de bostäder som Bonava utvecklar kommer att byggas som subventionerade och tillgänglighetsanpassade hyreslägenheter. Samtliga projekt kännetecknas av hållbarhet, grönskande omgivningar och goda kommunikationer.

Berlin är Bonavas största och viktigaste delmarknad i Tyskland. Leipzig är en delmarknad med stor tillväxtpotential och även Hamburg är en av Bonavas viktigaste delmarknader, där bolaget har en lång erfarenhet av att utveckla attraktiva bostäder i stor omfattning.