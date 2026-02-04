Bonava påbörjar återväxten nu

Under 2025 har allt fler positiva nyheter börjat komma från Bonava. För det fjärde kvartalet redovisar bolaget något lägre försäljningssiffror avseende antal sålda och påbörjade bostäder, men bättre rörelseresultat och marginaler från verksamheten.

För helåret är det en positiv utveckling av i princip samtliga siffror jämfört med 2024 för Bonava. Men någon utdelning kommer bolaget inte lämna för 2025.

VD och koncernchef Peter Wallin kommenterar:
–Det fjärde kvartalet sätter punkt för ett händelserikt år där vi gått från konsolidering till kontrollerad tillväxt. Året avslutas starkt med en ökad nettoomsättning, bättre bruttomarginal och lägre omkostnader som leder till en ökning av rörelseresultatet med 41 procent. Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent för helåret och därmed överträffar vi våra tidigare kommunicerade utsikter.

Ur Bonavas bokslut 2025:

Tolv månader, januari – december 2025:

·       Nettoomsättningen uppgick till 8 218 (8 312) mkr
·       Den operativa bruttomarginalen uppgick till 14,3 (11,8) procent
·       Det operativa rörelseresultatet uppgick till 548 (326) mkr och den operativa rörelsemarginalen var 6,7 (3,9) procent
·       Nettoomsättningen enligt IFRS uppgick till 7 725 (8 194) mkr och rörelseresultatet uppgick till 362 (22) mkr
·       Operativt kassaflöde uppgick till 823 (1 524) mkr
·       Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 417 (621) mkr
·       Resultat per aktie enligt IFRS, före och efter utspädning, uppgick till -0,28 (-1,85) SEK
·       Antal sålda bostäder konsument uppgick till 1 717 (1 727)
·       Antal sålda bostäder investerare uppgick till 676 (573)
·       Antal produktionsstartade bostäder konsument uppgick till 2 099 (1 462)
·       Antal produktionsstartade bostäder investerare uppgick till 676 (573)
·       Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2025

Fjärde kvartalet, oktober – december 2025:

·       Nettoomsättningen uppgick till 2 603 (2 403) mkr
·       Den operativa bruttomarginalen uppgick till 15,8 (14,8) procent
·       Det operativa rörelseresultatet uppgick till 257 (183) mkr och den operativa rörelsemarginalen var 9,9 (7,6) procent
·       Nettoomsättningen enligt IFRS uppgick till 3 252 (3 144) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 337 (288) mkr
·       Operativt kassaflöde uppgick till 369 (523) mkr
·       Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 476 (461) mkr
·       Resultat per aktie enligt IFRS, före och efter utspädning, uppgick till 0,71 (0,49) SEK
·       Antal sålda bostäder konsument uppgick till 471 (590)
·       Antal sålda bostäder investerare uppgick till 445 (484)
·       Antal produktionsstartade bostäder konsument uppgick till 557 (517)
·       Antal produktionsstartade bostäder investerare uppgick till 445 (484)

