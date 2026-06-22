Bonava, Huddinge
Illustration: Local Architects Bonava.

Bonava köper från Heimstaden i Huddinge

Bonava har tecknat avtal med Heimstaden Bostad AB om förvärv av byggklar mark i Skogås, Huddinge. Markförvärvet avser byggrätter för drygt 100 bostäder.

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Catella har agerat rådgivare till säljaren.

– Genom affären tillför vi nya välplanerade bostäder i en marknad med hög efterfrågan och bidrar till nya hållbara, levande grannskap nära kollektivtrafik, service och natur, säger Björn Bergman, regionchef Stockholm, Bonava Sverige.

Projektet omfattar drygt 100 bostäder och ligger 500 meter från Skogås pendeltågsstation med en restid på 20 minuter till Stockholms central. Detaljplanen vann laga kraft 2021 och i området utvecklas totalt omkring 325 bostäder samt en förskola. Området har god tillgång till service, natur, skolor och kollektivtrafik, med både Sjötorpsparken och Drevviken i närheten.

Marken är byggklar och projektet har goda förutsättningar för produktionsstart i närtid. Bonava har sedan tidigare en aktiv landbank i Huddinge för planerad bostadsutveckling och ser positivt på att bidra med fler bostäder i kommunen.

Förvärvet är ett av flera markköp som Bonava genomfört i Stockholmsregionen på kort tid. Nyligen förvärvade Bonava även mark i Sundbybergs stad för cirka 500 bostäder som avses bli hyresrätter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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