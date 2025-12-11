Bonava förvärvar i södra Uppsala

Bonava har förvärvat en fastighet i expansiva Rosendal i södra Uppsala – som med kommunens högt ställda ambitioner ska bli Sveriges första klimatpositiva stadsdel. Här planerar Bonava att uppföra flerbostadshus i trä om cirka 60 lägenheter, med fokus på hållbara material och klimatanpassade lösningar. Byggstart planeras under det fjärde kvartalet 2026.

– Detta är ett mycket spännande projekt – ett viktigt steg mot ett mer hållbart stadsbyggande och en naturlig del i vår långsiktiga strategi att skapa levande och hållbara stadsdelar i attraktiva lägen. Vi ser fram emot att bidra till en stadsdel där hållbarhet, arkitektur och livskvalitet går hand i hand, säger Carmith Mårtensson, Regionchef Riks, Bonava Sverige.

– Vår ambition är att Rosendal ska bli en av världens första klimatpositiva stadsdelar, och varje satsning som denna för oss ett steg närmare det målet. När vi kombinerar innovativa material, ny energiteknik och hållbar stadsplanering skapar vi en ny standard för hur vi bygger samhällen där människa och miljö utvecklas i balans, Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala.

Kvarteret Skogsbrynet omfattar cirka 60 Svanenmärkta lägenheter. Projektet har högt ställda klimatmål, med en maximal klimatpåverkan om 165 kg CO₂e per kvadratmeter ljus bruttoarea vid byggnation – vilket är 56 procent lägre än Boverkets föreslagna krav på 375 kg.

Gården utformas med sociala mötesplatser, inslag av återbruk samt fokus på biologisk mångfald och växtbäddar som binder koldioxid. Solpaneler på taken, batterilagring och värmeåtervinning i badrummen är fler exempel på lösningar som bidrar till låg klimatpåverkan under drift.

Missa inte! Bostadsdagen 2026 Den 18 mars är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2026. Seminariet äger rum på Hotel Birger Jarl, Stockholm. Se fullständigt program och anmäl dig här!

– Projektet stödjer Uppsalas ambitiösa klimatmål med strikta krav på utsläpp och förutsättningar att möjliggöra en hållbar livsstil, ett uppdrag helt i linje med våra ambitioner, säger Monika Rahm, arkitekt och kontorschef Krook & Tjäder Uppsala.

De aktuella kvarteren i Rosendal omfattar cirka 400 planerade bostäder och ska bli en föregångare i klimatomställningen. Stadsdelen ska aktivt bidra till att minska den globala klimatpåverkan – ett viktigt steg på resan mot ett fossilfritt Sverige.

Bonava är en etablerad aktör i Uppsala och medlem i Uppsala Klimatprotokoll. Bland aktuella pågående bostadsprojekt finns Seminariet (113 bostäder) och Klockaren (72) i Luthagen. Tidigare har Bonava utvecklat grannskap och stadsdelar som Kapellgärdet (992) och Kungsträdgårdarna (350) i centrala delarna av Uppsala samt Nästet (70) i Ulltuna.