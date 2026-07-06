Projektet Nacka Nouveau omfattar 261 nya bostäder.

Bonava förvärvar hälften av startklart Obos-projekt

Bonava fördjupar sitt befintliga samarbete med OBOS för att tillsammans utveckla nya bostadsprojekt i centrala Nacka. Närmast omfattar samarbetet projektet Nacka Nouveau bestående av 260 nya lägenheter. Utveckling sker genom ett samägt bolag. Säljstart bedöms ske under hösten och de första bostäderna förväntas vara färdigställda under 2029.

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– Vi är mycket glada över att tillsammans med Obos ta nästa steg i utvecklingen av attraktiva bostäder i Nacka. Genom att kombinera våra styrkor och kompetenser skapar vi kvalitativa och efterfrågade hem i ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden, säger Björn Bergman, regionchef Stockholm, Bonava.

Nacka Nouveau är en del av den pågående stadsutvecklingen i centrala Nacka där nya bostäder, service och arbetsplatser växer fram i nära anslutning till kollektivtrafik och serviceutbud. Bostäderna kommer att ligga nära den nya tunnelbanestationen som öppnar 2030.

– För våra medlemmar innebär den här typen av samarbeten att vi kan erbjuda lika många bostäder med Deläga. Det skapar förutsättningar för att hjälpa fler in på bostadsmarknaden, säger Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem.

Bostadsprojektet utvecklas i nära samverkan mellan Bonava och Obos genom ett samägt bolag med en ägarfördelning på 50/50. Det samägda bolaget kommer att ingå i samma struktur som redan etablerats för göteborgsprojekten Explora i Södra Änggården och Johanneberg. Genom att dela risken mellan parterna förbättrar samarbetet förutsättningarna att starta projekt med nya bostäder där behoven finns.

Bonava är en drivande aktör i utvecklingen av Nacka. I Ältadalen har bolaget utvecklat drygt 260 småhus. I Tollare har Bonava bidragit till framväxten av en helt ny stadsdel med över 1 000 bostäder, varav närmare hälften har uppförts av Bonava.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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