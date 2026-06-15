Bonava får markanvisning i Haninge

Bonava har erhållit en markanvisning i Skarplöt/Nedersta i Haninge kommun för utveckling av cirka 100 småhus. Ambitionen är att skapa en småskalig och grön trädgårdsstad med fokus på hållbara boendekvaliteter och långsiktig stadsutveckling.

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– Nedersta är ett område vi känner väl och där vi ser goda förutsättningar att fortsätta utveckla attraktiva småhus i en trädgårdsstadsmiljö. Genom en sammanhållen planering tillsammans med kommunen kan vi skapa ett bostadsområde med hög kvalitet och tydlig koppling till platsens karaktär, säger Björn Bergman, Regionchef Stockholm, Bonava Sverige.

Bonava har sedan många år varit aktiv i utvecklingen och utbyggnaden av Nedersta och ser markanvisningen som ett naturligt nästa steg i det långsiktiga samarbetet med Haninge kommun. Avtalet ger Bonava ensamrätt att i tre år förhandla om genomförande och marköverlåtelse. Projektet befinner sig i tidigt skede och fortsatt planering sker i nära dialog med kommunen.

Parallellt med markanvisningen planstartar Bonava utveckling av bebyggelse på intilliggande egenägd mark. Tillsammans med Haninge kommun finns en gemensam ambition att på sikt utveckla cirka 230 småhus i området.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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