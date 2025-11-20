Bonava byggstartar 80 nya bostäder i Göteborg

Bonava har startat produktionen av Logementet 2 – nästa etapp i Kviberg, i nordöstra Göteborg. Projektet omfattar 80 Svanenmärkta bostadsrätter fördelade på två flerbostadshus med 1–4 rum och kök, från 33 till 94 kvm. Alla lägenheter har uteplats eller balkong. Inflyttning planeras från hösten 2027.

– Kviberg har genomgått en imponerande förvandling från historiskt regementsområde till ett av Göteborgs mest levande och attraktiva grannskap. Med Logementet 2 tar vi nästa steg i den utvecklingen. Detta blir ett av våra starkaste bostadsprojekt hittills, med hög boendekvalitét och ännu fler möjligheter för de som vill leva både hållbart och nära allt staden erbjuder, säger Michael Björklund, vd Bonava Sverige.

Grannskapet Logementet består av totalt av 182 bostäder. Den första etappen, Logementet 1, omfattade 102 lägenheter och stod klar för inflyttning under 2024. I grannskapet finns redan två inflyttade flerbostadshus, parkeringsgarage, butikslokaler och en innergård med grillplats, pergola och boulebana. Med Logementet 2 kompletteras gården med lekplats och ytterligare grillplats, vilket skapar naturliga mötesplatser för både stora och små.

Här är det enkelt att leva hållbart och aktivt – elcykelpool och bilpool finns för de boende – och Kviberg erbjuder närhet till både natur och stad, sporthallar, skolor och förskolor. Med cykel eller spårvagn tar man sig snabbt in till centrala Göteborg.

Bonava har varit aktiv som bostadsutvecklare i Göteborg med omnejd i många år och har skapat flera hållbara grannskap i regionen. Några exempel är Kareby Äng i Kungälv (167 småhus) samt i Öjersjö i Partille (125 småhus och lägenheter). Försäljning pågår även i Explora, Södra Änggården (207 lägenheter). Utöver detta har Bonava en stark och växande landbank i hela Göteborgsområdet – från Södra Centrum till Johanneberg samt i flera av regionens mest attraktiva kommuner som Kungälv, Ale, Mölndal och Kungsbacka.