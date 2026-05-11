Visionsbild Klockaren. Illustration: Bonava

Bonava byggstartar 72 i Uppsala – med pool

Bonava satsar på fler framtida grannskap i Uppsala genom att starta produktion av 72 nya bostäder. Projektet Klockaren är beläget i Luthagen och byggs i två etapper, där de första bostäderna beräknas överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2027. Totalt planerar Bonava cirka 140 bostäder i kvarteret.

(Den 4 juni arrangeras Fastighetsdagen Uppsala, se fullständigt program och möjlighet till anmälan här!)

– Med Klockaren tar vi nästa steg i vår långsiktiga satsning i Uppsala, en växande stad med ett stort behov av fler hållbara bostäder, och vi kompletterar vårt pågående grannskap Seminariet i Luthagen. Vi vill bidra till mer än bara nya hem – vi skapar framtidens grannskap där människor känner tillhörighet och kan leva ett gott liv, säger Michael Björklund, vd Bonava Sverige.

Klockaren uppförs på Seminariegatan i Luthagen, i direkt anslutning till Klockarparken. Bostäderna varierar i storlek från 1–5 rum och kök och de boende får tillgång till en gemensam grön innergård med bland annat en klimatneutral pool, bastu och sociala ytor. Kvarteret skapas i en U-form med gården mot parken. Lägenheterna i bottenplan får loft och stora glaspartier mot grönska. Alla bostäder blir Svanenmärkta med energieffektiva lösningar för exempelvis värmeåtervinning och god isolering. Bostäderna och den närliggande miljön är utformade för en urban livsstil med fokus på funktionella lösningar och närhet till stadens utbud.

Klockaren ligger cirka 300 meter från den anrika Seminarieparken, där Bonava just nu uppför 113 lägenheter i grannskapet Seminariet med planerad första inflyttning i slutet av maj 2026. Bland kommande projekt i Uppsala finns även Timmer i högprofilerade Rosendal – som enligt Uppsala kommuns ambitioner ska bli Sveriges första klimatpositiva stadsdel.

Consto har fått uppdraget av Bonava att uppföra bostadsprojektet Klockaren.

Bonava har under många år varit en aktiv stadsutvecklare i Uppsala och har skapat flera bostadsområden i staden, bland annat Kapellgärdet (cirka 1 000 bostäder), Kungsträdgårdarna (omkring 350 bostäder) och Nästet (drygt 70 bostäder).

