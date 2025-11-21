Bonäsudden köper för 676 mkr i Småland

Bonäsudden ingår avtal om förvärv av två nyproducerade bostadsfastigheter i Växjö och Kalmar med ett överenskommet fastighetsvärde om 676 miljoner kronor. Säljer gör Smålandsvist som har P&E Persson som stor ägare. Köpeskillingen erläggs genom apportemission. P&E finns på båda sidor i affären. Bonäsudden dubblar genom affären sitt bestånd.

Nordanö har agerat säljrådgivare till Smålandsvist. Wigge & Partners har varit Bonäsuddens rådgivare.

Genom förvärvet tillförs Bonäsudden bostadsfastigheterna Skrikan 1 i Växjö och Puman 2 i Kalmar till ett överenskommet fastighetsvärde om 676 miljoner kronor.

Fastigheterna färdigställdes 2023 respektive 2022 och omfattar cirka 21.600 kvadratmeter uthyrningsbar area, varav cirka 18.100 kvadratmeter bostäder fördelat på 318 lägenheter. Resterande ytor utgör lokaler.

Fastigheterna är belägna i attraktiva lägen och tillför ett årligt normaliserat hyresvärde om cirka 40 miljoner kronor.

Enligt Avtalet har Bonäsudden åtagit sig att genomföra en apportemission till Smålandsvist, där 1.033.060 nya aktier emitteras i utbyte mot Apportegendomen. Teckningskursen, 227,64 kronor per aktie baseras på Bonäsuddens senaste redovisade substansvärde i halvårsrapporten samt apportegendomens substansvärde om 235.161.976 kronor, varav fastigheternas värde har verifierats via ett externt värderingsutlåtande.

Efter föreslagen emission kommer aktiekapitalet att öka till 2.713.060 kronor fördelat på lika många aktier, varav Smålandsvist ägarandel kommer att uppgå till 38,1 procent. Genom P&E Persson AB:s röststarka innehav i Smålandsvist kommer Per-Olof Persson indirekt att då kontrollera mer än 30 procent av rösterna i Bonäsudden. Per-Olof Persson, jämte närstående Smålandsvist och P&E Persson AB, har ansökt och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden. Smålandsvist avser på sikt att dela ut aktierna i Bonäsudden till sina aktieägare, vilket innebär att P&E Persson AB ägarandel i Bonäsudden, som före affären är 20,2 procent, kommer att uppgå till cirka 17,9 procent.

Smålandsvist grundades 2020 på initiativ av P&E Persson. Chiffonjén var en av ett 20-tal investerare när bolaget grundades.

Bonäsuddens beståndet omfattar per 30 juni 2025 cirka 33.195 kvadratmeter, fördelat över 11 fastigheter i Östergötland. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 48 % av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 745 miljoner kronor.

Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 53 % av hyresintäkterna, lokaler för ca 44 % och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd.

Bolaget förvaltas av P&E Fastighetspartner och Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 3 juli 2015 – då det stora beståndet i Linköping förvärvades.