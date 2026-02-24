Lista: Bolagen som skickar flest till Mipim

Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.
Spökkåk får liv igen – satsning när fastighet byter ägare
Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.
Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar
FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.
Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm
Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.
”Det känns som vi skall ta ut svängarna”
Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Tecknar stort serviceavtal med Vasakronan
En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.
Byggstartar 400 bostäder
Ett av de största studentbostadsprojekten på flera decennier.
Wihlborgs köper för halv miljard i hippt område
Området har blivit en ny central kontorsknutpunkt.
Endast 2 av 14 bolag har sänkt vakansgraden
Åtta bolag har höjt vakansen det senaste kvartalet. Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.
K-Fastigheter säljer till Titania
Köper projektfastighet för 75 000 kr/kvm.
Tecknat kontrakt för 8 000 kvm kontor på Kungsholmen
Tecknat nytt avtal och utökar förhyrningen.
Förslaget: Två nya t-stationer och nytt nav
Flera förslag utreds. Synpunkter har inkommit.
Så ser AP7:s strategi för köp ut framöver
Ny gigant tar sitt andra steg in på fastighetsmarknaden. ✓ Fokus på tre segment. ✓ Målen och aktuella marknader. ✓ Öppnar för samarbeten. ✓ Den lilla personalstyrkan.
AP7 köper för 5,6 mdr från Castellum
Nio fastigheter ingår. Gör investering i nytt segment och skapar nytt bolag. Målet är att nå 25 miljarder inom fem år.