Body Shop öppnar flaggskepp i Liljeholmen

The Body Shop driver för närvarande 20 butiker i Sverige, varav 18 är franchise-partners. Den nya butiken blir den tredje flagship-butiken i Sverige, efter Mall of Scandinavia i Stockholm och Emporia i Malmö.

– Vi är väldigt glada över att äntligen öppna i Liljeholmen. Vi har fått otaliga förfrågningar om just den här platsen och vi har fått höra att kunder har frågat efter The Body Shop varje dag i centret, säger Nina Juul, general manager.

Butiken kommer som den första i Sverige att ha en uppdaterad look inspirerad av butikskonceptet hos The Body Shop i London. Butiken kommer dessutom att erbjuda en skräddarsydd presentstation där man kan skapa personliga presenter, en stor vask för att verkligen kunna uppleva produkterna och andra innovativa sätt att visa fram sortimentet. Allt är givetvis hållbart tillverkat.