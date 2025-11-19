Liljeholmen, Citycon

Body Shop öppnar flaggskepp i Liljeholmen

The Body Shop öppnar sin tredje flaggskeppsbutik hos Citycon i Liljeholmen i södra Stockholm.

Annons

The Body Shop driver för närvarande 20 butiker i Sverige, varav 18 är franchise-partners. Den nya butiken blir den tredje flagship-butiken i Sverige, efter Mall of Scandinavia i Stockholm och Emporia i Malmö.

– Vi är väldigt glada över att äntligen öppna i Liljeholmen. Vi har fått otaliga förfrågningar om just den här platsen och vi har fått höra att kunder har frågat efter The Body Shop varje dag i centret, säger Nina Juul, general manager.

Butiken kommer som den första i Sverige att ha en uppdaterad look inspirerad av butikskonceptet hos The Body Shop i London. Butiken kommer dessutom att erbjuda en skräddarsydd presentstation där man kan skapa personliga presenter, en stor vask för att verkligen kunna uppleva produkterna och andra innovativa sätt att visa fram sortimentet. Allt är givetvis hållbart tillverkat.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Prisma köper för 650 mkr

Förvärvar av Finlands största livsmedelskedja.
Topplista

Mäktigast 2025 – ytterligare två nykomlingar

Nu redovisas placeringarna 36–50.

Coeli säljer till Reliwe

Detaljplan möjliggör bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.

Video: Comeback – Större möjligheter än någonsin

Se Ilija Batljan tala på Fastighetsvärldens seminarium Samhälle & Fastigheter.

Ny vd på Magnolia

Rekryteras från annan bransch. Efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020.

Sundin och Nyqvist lanserar nytt bolag

Satsar på en tydlig inriktning.

Toppvåning i Karlatornet såld igen – Ola Serneke lämnat

Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.

Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan

Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.

Värvar Katarina Sonnevi

Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.

Skanska höjer målet

Det stora byggbolaget uppdaterar målen.

Wejdmarks Granö Beckasin expanderar

En konferens- och restaurangbyggnad tillförs.
Fastigheten Bollen 8 med tillhörande Lenningska Sjukhemmet.

Kritik mot kommunal affär i Norrköping

Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.

Byggrätter säljs för 14.500 kr per kvm

Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.

 Tillbaka till förstasidan