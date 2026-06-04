Bockasjö och Next Step Group satsar 2 mdr i Nyköping

Bockasjö och Next Step Group bildar joint venture – investerar 2 miljarder i utveckling av ett större logistikområde, Link53 i Nyköping. Satsningen omfattar cirka 210 000 kvadratmeter moderna och hållbara logistikfastigheter i ett strategiskt läge vid riksväg 53/E4 i Nyköping.

Link53 utvecklas som en sammanhållen logistikhubb med tydligt fokus på effektivitet, hållbarhet och framtidssäkrade lösningar. Projektet omfattar ett område på 40 hektar, motsvarande cirka 60 fotbollsplaner, och skapar förutsättningar för såväl stora som mindre logistikaktörer att etablera sig i ett strategiskt läge med hög tillgänglighet.

Bockasjö och Next Step Group har lång och dokumenterad erfarenhet av den typ av projekt som Link53 representerar, dvs: större markutvecklingar, infrastrukturpåverkan, logistik- och verksamhetsområden samt samverkan med starka hyresgäster.

Kombinationen av Next Step Group som stadsutvecklare och Bockasjö med sin unika kompetens inom framtidens logistikfastigheter driver projektet framåt med stark genomförandekraft, trovärdighet och tempo på ett sätt som ingen av parterna hade kunnat göra på egen hand.

”Link53:s strategiska läge, med närhet till Mälarregionen och betydelsefulla riksvägar gör området till ett logistikområde med stor potential. Detaljplanen är antagen vilket möjliggör snabb etablering för potentiella hyresgäster,. Den kombinerade kunskapen och erfarenheten av Next Step Group och Bockasjö skapar ett dream team”, säger Petter Hedihn, vd på Bockasjö AB.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Bockasjö i Link53. Bockasjö är en av Sveriges mest erfarna och framgångsrika aktörer inom utveckling och uppförande av moderna logistikfastigheter. Genom att kombinera deras genomförandekraft med Next Step Groups erfarenhet av större mark- och stadsutvecklingsprojekt skapar vi en plattform med mycket goda förutsättningar att utveckla ett av regionens mest attraktiva logistiklägen. Tillsammans kan vi skapa värden som är större än vad vi kunnat åstadkomma var för sig”, säger Jacob Torell, vd Next Step Group.

Link53 är det andra projektet inom Link-koncernen där Next Step Group och Bockasjö samarbetar. Sedan tidigare utvecklar parterna även Link40 i Härryda kommun utanför Göteborg, ett logistikområde omfattande ca 250 000 kvadratmeter moderna och hållbara logistikfastigheter i ett av Västsveriges starkaste logistiklägen. Linkkoncernen är en plattform för strategiskt placerade logistiklägen I Sverige.