Boberg: ”Dialog med potentiella hyresgäster”

Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd
Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.
”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”
FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke. ✓ Om nästa cityprojekt. ✓ Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad. ✓ Sverige som föregångsland. ✓ Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.
NP3 köper för 442 miljoner
Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.
Ny vd vid Balticgruppen
”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”
Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult
Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.
Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell
Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar
Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.
Areim växer inom lättindustri – köper 20.000 kvm
Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.
Hyr 2.400 kvm på västra Kungsholmen
Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.
Wihlborgs hyr ut 3.600 kvm till innovationshub
Utökar sin verksamhet till andra sidan gatan. Flyttar in i gamla Saab-fastigheten.
Hines i ny stor bostadsaffär i 08-området
Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet. FV bedömer priset.
Så vill Pembroke tillföra 7.000 kvm kontor nära Sergels torg
✓ Lösningen med terrassen ✓ Historien med bankerna. ✓ Volymen som tillförs. ✓ Fokus på hållbarhet. ✓ Inspirerats av grannarna.
Fem i kamp om att vinna Årets Lokalkonsult 2025
Juryn har gjort sitt val. Vinnaren offentliggörs på måndag.
Handelsfastigheter smider stora planer för Lund Södra
Förvärvat 82.000 kvm mark i attraktivt läge. Planerar ny handelsplats.