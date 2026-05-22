Bild på Sofie Glenne och Patrick Costow
Sofie Glenne och Patrick Costow. Foto: Boardtalk

Boardtalk stärker närvaron i Mälardalen

Boardtalk stärker sin närvaro i Mälardalen genom att tillsätta Sofie Glenne som regionchef i Västerås och Patrick Costow som regionchef i Uppsala.

För att möta utvecklingen i Mälardalen etablerar Boardtalk nu regional närvaro, genom att tillsätta Sofie Glenne som regionchef i Västerås och Patrick Costow som regionchef i Uppsala.

Satsningen är ett led i att möta den växande efterfrågan på executive search, interimslösningar och kvalificerad rekryteringsrådgivning i regionen, där Boardtalk ser ett fortsatt stort behov av specialistkompetens inom fastighetssektorn.

– Vår satsning i Mälardalen blir därför både strategisk för oss och våra kunder, säger Sofie Glenne, regionchef Västerås.

– Jag tycker att vi har en unik ställning då vi inte bara känner till marknaden i Västerås och Uppsala utan även i norra Stor-Stockholm, Uppland, Gävle, Sandviken och Västmanland vilket är till fördel för både företagen och kandidaterna, säger Patrick Costow, regionchef Uppsala.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

