Boardtalk stärker närvaron i Mälardalen

För att möta utvecklingen i Mälardalen etablerar Boardtalk nu regional närvaro, genom att tillsätta Sofie Glenne som regionchef i Västerås och Patrick Costow som regionchef i Uppsala.

Satsningen är ett led i att möta den växande efterfrågan på executive search, interimslösningar och kvalificerad rekryteringsrådgivning i regionen, där Boardtalk ser ett fortsatt stort behov av specialistkompetens inom fastighetssektorn.

– Vår satsning i Mälardalen blir därför både strategisk för oss och våra kunder, säger Sofie Glenne, regionchef Västerås.

– Jag tycker att vi har en unik ställning då vi inte bara känner till marknaden i Västerås och Uppsala utan även i norra Stor-Stockholm, Uppland, Gävle, Sandviken och Västmanland vilket är till fördel för både företagen och kandidaterna, säger Patrick Costow, regionchef Uppsala.