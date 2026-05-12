Amanda Edén och Lina Widewall rekryteras till Boardtalk. Foto: Boardtalk.

Boardtalk rekryterar duo till område Fastigheter

Boardtalk stärker sitt expertområde Fastigheter genom att rekrytera Amanda Edén och Lina Widevall som Co-Heads. De får en central roll i att vidareutveckla bolagets erbjudande inom konfidentiell search, rekrytering och interimslösningar för fastighetssektorn.

Med Amanda Edén och Lina Widevall stärker Boardtalk sin kompetens inom transaktion, investering, finansiering,fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och uthyrning. Samtidigt breddas erbjudandet inom tekniska specialistområden som driftteknik, teknisk förvaltning och projektledning.

Satsningen innebär ett ännu mer heltäckande stöd till fastighetssektorn, och stärker Boardtalks förmåga att matcha kvalificerade kandidater till såväl kommersiella som tekniskt avancerade roller.

Amanda Edén kommer närmast från Croisette Real Estate Partner, där hon arbetade som senior rekryteringskonsultmed fokus på rekrytering inom fastighetssektorn.

Lina Widevall kommer närmast från Devotum, där hon arbetade som konsultchef och rekryteringsspecialist med fokus på fastighetstekniska roller.

– Vi fortsätter att utveckla Boardtalks tjänster och genom dessa rekryteringar stärker vi vårt erbjudande inom rekrytering, interimslösningar och konfidentiell search. Det gör att vi kan möta våra kunders behov med ännu större precision och samtidigt befästa vår position på en marknad i fortsatt tillväxt, säger Ola Everhed, vd och partner på Boardtalk.

