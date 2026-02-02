Blooc förvärvar byggrätter av Källberga Mark

Blooc har förvärvat byggrätter för 37 radhus i Nynäshamn av Källberga Mark AB. Med detta förvärv har Blooc under den senaste tiden förvärvat nära 260 byggrätter i fyra kommuner i Stockholms län – Sigtuna, Upplands-Bro, Botkyrka och nu Nynäshamn.

Annons

Källberga är ett nytt naturnära bostadsområde med högt satta ekologiska och sociala mål. Fullt utbyggt kommer det nya bostadsområdet att rymma ca 800 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och skola/förskola.

Källberga Mark har valt ut aktörer för att utveckla bostadsområdet och Blooc har sedan tidigare färdigställt områdets första radhuskvarter i bostadsrättsform. Vid entrén till trädgårdsstaden bygger nu Heba hyreslägenheter och i samband med det skapas också Källbergas egna torg. Sedan några år tillbaka är den nybyggda skolverksamheten väletablerad i regi av Raoul Wallenbergskolan.

Genom att Blooc nu förvärvat byggrätterna och startar byggproduktionen så snart bygglov är beviljat – vilket säkerställer att området fortsätter att utvecklas enligt plan.

” Vi är mycket glada att Blooc fortsätter att investera i Källberga. De har redan visat att de kan leverera högkvalitativa bostäder som passar området och målgruppen. Förvärvet säkerställer en fortsatt utveckling av Källberga enligt den plan och vision vi arbetar efter,” säger Daniel Steding, Projektchef på Källberga Mark

Sedan starten 2011 har Blooc verkat som bostadsutvecklare med fokus på småhus i blandade upplåtelseformer i klassiska trädgårdsstäder. Radhus, parhus, kedjehus, stadsradhus och kvartersvillor har blivit Bloocs specialitet. Målgruppen har sedan starten varit barnfamiljer och unga par som drömmer om täppa-livet. Med omkring 30 färdigställda bostadskvarter i Stockholm och Uppsala – i kommuner som Värmdö, Sigtuna, Vallentuna, Ekerö, Sollentuna, Täby och Österåker har bolaget byggt upp en stark position och snart 15 års erfarenhet av utveckling av trädgårdsstäder.

– Vi är glada att få möjlighet att utveckla ytterligare ett radhuskvarter i trädgårdsstaden Källberga, där vi tidigare skapat radhus i bostadsrättsform. Tillsammans med Derome som delägare har vi hela kedjan – från skog – via våra arkitekter – till färdigt bostadskvarter – vilket ger oss stark genomförandekraft. Vi söker nu aktivt fler byggrätter för småhus i attraktiva lägen nära skolor, kommunikationer och service i Stockholms län, för att ytterligare stärka vår position på marknaden, säger Stefan Gustavsson, VD på Blooc.

