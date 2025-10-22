Blooc köper byggrätter av Heimstaden och Magnolia i Bro

Blooc har förvärvat byggrätter för 63 radhus i Bro Mälarstad av Heimstaden Bostad och Magnolia Bostad. Med detta förvärv har Blooc under de senaste 12 månaderna förvärvat nära 220 byggrätter i tre kommuner i Stockholms län – Sigtuna, Upplands-Bro och Botkyrka. Blooc har nyligen även gjort ett avtal om att sälja till Brunswick/Blackstone.

Heimstaden Bostad och Magnolia Bostad har under flera år varit aktiva i utvecklingen av Bro Mälarstad, där fokus legat på hög kvalitet och hållbarhet. Genom att Blooc nu tar över byggrätterna och startar byggproduktionen säkerställs att området fortsätter att utvecklas enligt plan. Bygglov för radhusen är redan beviljat och produktionen kommer att inledas inom kort.

– Det känns positivt att se hur området fortsätter att växa fram genom samarbetet med Blooc. Försäljningen är en naturlig fortsättning i utvecklingen av Bro Mälarstad och bidrar till att skapa fler attraktiva bostäder, säger Johan Tengelin, vd Magnolia Bostad.

Sedan starten 2011 har Blooc verkat som bostadsutvecklare med fokus på småhus i blandade upplåtelseformer i klassiska trädgårdsstäder. Radhus, parhus, kedjehus, stadsradhus och kvartersvillor har blivit Blooc specialitet. Målgruppen har sedan starten varit barnfamiljer och unga par som drömmer om täppa-livet. Med omkring 30 färdigställda bostadskvarter i Stockholm och Uppsala – i kommuner som Värmdö, Sigtuna, Vallentuna, Ekerö, Sollentuna, Täby, Österåker har bolaget byggt upp en stark position och snart 15 års erfarenhet av utveckling av trädgårdsstäder.

– Vi är glada att få möjlighet att utveckla ytterligare ett kvarter i stadsdelen, där vi tidigare skapat radhus i bostadsrättsform och där vi redan har ett 50-tal bostäder under produktion i Bro Mälarstrand. Tillsammans med Derome som delägare har vi hela kedjan – från skog – via våra arkitekter – till färdigt bostadskvarter – vilket ger oss stark genomförandekraft. Vi söker nu aktivt fler byggrätter för småhus i attraktiva lägen nära skolor, kommunikationer och service i Stockholms län, för att ytterligare stärka vår position på marknaden, säger Stefan Gustavsson, vd på Blooc.

”Vi har under flera år arbetat med att utveckla Bro Mälarstad och drivit planprocessen fram till färdiga byggrätter. Att nu låta Blooc ta vid känns naturligt, då de har lång erfarenhet av att skapa småskaliga och hållbara bostadsområden. Försäljningen ligger i linje med vår strategi och stärker samtidigt vår finansiella ställning”, säger Peter Boman, Head of Investment på Heimstaden Bostad.

