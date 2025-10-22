Blooc köper byggrätter av Heimstaden och Magnolia i Bro

Blooc har förvärvat byggrätter för 63 radhus i Bro Mälarstad av Heimstaden Bostad och Magnolia Bostad. Med detta förvärv har Blooc under de senaste 12 månaderna förvärvat nära 220 byggrätter i tre kommuner i Stockholms län – Sigtuna, Upplands-Bro och Botkyrka. Blooc har nyligen även gjort ett avtal om att sälja till Brunswick/Blackstone.

Annons

Läs även

Heimstaden Bostad och Magnolia Bostad har under flera år varit aktiva i utvecklingen av Bro Mälarstad, där fokus legat på hög kvalitet och hållbarhet. Genom att Blooc nu tar över byggrätterna och startar byggproduktionen säkerställs att området fortsätter att utvecklas enligt plan. Bygglov för radhusen är redan beviljat och produktionen kommer att inledas inom kort.

– Det känns positivt att se hur området fortsätter att växa fram genom samarbetet med Blooc. Försäljningen är en naturlig fortsättning i utvecklingen av Bro Mälarstad och bidrar till att skapa fler attraktiva bostäder, säger Johan Tengelin, vd Magnolia Bostad.

Sedan starten 2011 har Blooc verkat som bostadsutvecklare med fokus på småhus i blandade upplåtelseformer i klassiska trädgårdsstäder. Radhus, parhus, kedjehus, stadsradhus och kvartersvillor har blivit Blooc specialitet. Målgruppen har sedan starten varit barnfamiljer och unga par som drömmer om täppa-livet. Med omkring 30 färdigställda bostadskvarter i Stockholm och Uppsala – i kommuner som Värmdö, Sigtuna, Vallentuna, Ekerö, Sollentuna, Täby, Österåker har bolaget byggt upp en stark position och snart 15 års erfarenhet av utveckling av trädgårdsstäder.

– Vi är glada att få möjlighet att utveckla ytterligare ett kvarter i stadsdelen, där vi tidigare skapat radhus i bostadsrättsform och där vi redan har ett 50-tal bostäder under produktion i Bro Mälarstrand. Tillsammans med Derome som delägare har vi hela kedjan – från skog – via våra arkitekter – till färdigt bostadskvarter – vilket ger oss stark genomförandekraft. Vi söker nu aktivt fler byggrätter för småhus i attraktiva lägen nära skolor, kommunikationer och service i Stockholms län, för att ytterligare stärka vår position på marknaden, säger Stefan Gustavsson, vd på Blooc.

”Vi har under flera år arbetat med att utveckla Bro Mälarstad och drivit planprocessen fram till färdiga byggrätter. Att nu låta Blooc ta vid känns naturligt, då de har lång erfarenhet av att skapa småskaliga och hållbara bostadsområden. Försäljningen ligger i linje med vår strategi och stärker samtidigt vår finansiella ställning”, säger Peter Boman, Head of Investment på Heimstaden Bostad.

Blooc har nyligen även gjort ett avtal om att sälja till Brunswick/Blackstone.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Storbolag söker nytt om hela 7.000 kvm

Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.

Smällen: Återigen färre sålda bostäder hos JM

Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.

Arnhult: ”Behöver inte sälja för att frigöra kapital”

Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.

Dahlbo om sin framtid och kommande vd:n

En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.

Brookfields jv-partner om framtidsplanerna

Ingått jv med Brookfield efter dess miljardförvärv av mindre lägenheter. Vill expandera i de största nordiska studentstäderna.

Prisma köper för 345 mkr

Omfattar totalt 12.000 kvm nya Ica Maxi-butiker.

Genova köper för 1,2 mdr – slott och vaccinhus ingår

Läs om fastigheterna som ingår i transaktionen. Moschewitz berättar för FV om framtidsplanerna.

”Mer eller mindre fullt – en otrolig uppgång”

Viktor Söderström, vd på yta.se om att beläggningsgraden inom coworking har ökat rejält på ett år.

Fabege skriver ner efter Vasakronans köp

Avgående vd Stefan Dahlbo ser en ljusning på hyresmarknaden.

Replik: Träbyggnaderna inte mogna för marknaden

Svensk försäkring replikerar Samir Tahas krönika.

Slutreplik: Påverkar hela konceptet träbyggnation

Försäkringsbolag – hot mot grön omställning?

Jätten Blackstone och Brunswick i ny satsning

Redan tecknat första kontrakten. Berättar för FV om målsättningen.

Förvärvar byggrätter för hela 1.000 bostäder

Köper i centralt attraktivt läge. Byggrättsportföljen når 8.000 bostäder.

H&M-märke öppnar på NK

Varumärket gör sin största fysiska butikssatsning hittills.

Slår till för 300 miljoner nära Östermalmstorg

Speciell köpare förvärvar i udda upplägg – och får precis det man vill. Över 150.000 kr/kvm.

 Tillbaka till förstasidan