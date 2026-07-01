Blomsterlandet tecknar avtal om sju nya butikslägen

Blomsterlandet fortsätter att investera i framtiden och tar nästa steg i sin långsiktiga expansion. Bolaget har tecknat avtal om sju nya butikslägen runt om i Sverige – etablerade och väl inarbetade handelsplatser där Plantagen idag bedriver verksamhet.

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Att bygga vidare på platser som redan är välbesökta och uppskattade ger Blomsterlandet ett starkt utgångsläge – och en tydlig ambition att utveckla varje läge till sin fulla potential.

Lägena det rör sig om är Barkarby, Halmstad, Kungsbacka, Malmö (Svågertorp), Norrköping (Ingelsta), Uppsala (Boländerna), och Värmdö/Gustavsberg där Plantagen idag alltså har butiker.

Fastigheterna ägs av Erla Eiendom och kommer successivt att byggas om och anpassas efter Blomsterlandets koncept, med planerad inflyttning under 2030.

– Det här är en investering i vår långsiktiga tillväxt och ett tydligt uttryck för vår framtidstro. Vi ser stor potential i de här lägena och ser fram emot att utveckla dem till moderna destinationer där inspiration, kunskap och kundupplevelse står i centrum. Genom att planera i god tid skapar vi de bästa förutsättningarna för starka etableringar när det är dags att öppna dörrarna, säger Susanne Holmström, vd på Blomsterlandet.

Satsningen är en del av Blomsterlandets pågående förnyelsearbete. Tidigare i år öppnade bolaget en butik i Mora, den första med den nya visuella identiteten och ett uppdaterat butikskoncept.

Blomsterlandet är en ledande aktör inom växter, blommor och trädgård i Sverige med en omsättning på över två miljarder kronor. Med de sju nya lägena fortsätter bolaget att bygga vidare på sin position – och tar ytterligare ett steg mot att göra växtglädje tillgänglig för allt fler kunder, i allt fler delar av landet.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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