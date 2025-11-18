Blir ny marknadschef på Fabege

Fabege rekryterar Robin Askelöf som ny marknads- och kommunikationschef. Robin Askelöf har lång och bred erfarenhet inom marknadsföring, varumärkesutveckling och kommunikation, senast som Group CMO på techbolaget HiQ. Han tillträder sin nya roll den 15 januari, 2026.

– Att marknadsföra kvadratmeter är en sak, men att skapa relevanta berättelser som gör hela stadsdelar till förstahandsvalet för människor och företag är något helt annat. Vi är en fastighetsägare och stadsutvecklare i framkant. Vi tror på Stockholm, och vi tror på kontoret som en viktig plats för gemenskap, innovation och tillväxt. Chefen för vår Marknads- och kommunikationsavdelning är en nyckelspelare för att vi ska nå ut med det budskapet, säger Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef.

Under sin tid på HiQ har Robin lett arbetet med att bygga upp en modern marknadsorganisation och lansera en helt ny varumärkesplattform. Han och teamet har har även stärkt företagets internationella position samt arbetat aktivt med att bygga förtroende och thought leadership genom att integrera PR, kommunikation och marknadsföring.

Tidigare har Robin varit CMO på SaaS-bolaget Hypergene, där han under tio år bidrog till att etablera bolaget som en ledande aktör inom sin kategori. Han har även haft roller inom byrå- och konsultvärlden, bland annat på JKL, Hallvarsson & Halvarsson och börsnoterade Connecta.

– Att få kliva in på Fabege känns både väldigt roligt och inspirerande. Det är ett bolag som lyckas förena stad, plats och människa på ett sätt som känns på riktigt – där stadsutveckling handlar lika mycket om energi och upplevelse som om struktur och form. Jag ser fram emot att få bidra till det arbetet och fortsätta utveckla hur vi berättar Fabeges historia, säger Robin Askelöf.

Robin Askelöf tillträder sin nya roll den 15 januari, 2026.

Han efterträder Louise Isgren som börjar på H&M.