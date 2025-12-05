Björn Ulvaeus köper stadshotell i Västervik

Björn Ulvaeus har köpt Västerviks Stadshotell, både fastighet och driften. Därmed utökar Ulvaeus sitt hotellimperium.

Skierfe har agerat som rådgivare till Slottsholmen Hotell & Restaurang.

Transaktionen gäller både fastigheten och driften av hotellet. Köpare är Slottsholmen Hotell & Restaurang som är grundat av Björn Ulvaeus och ägs av familjen Ulvaeus. Företaget äger och driver redan Slottsholmen-hotellet i stadens centrum.

Förvärvet stärker ytterligare affärs- och marknadspositionen för Slottsholmen Hotell & Restaurang i Västervik och öppnar nya tillväxtmöjligheter.

1990 uppförde CA Fastigheter hotellet. 2018 sålde CA Fastigheter Västervik Stadshotell till Frea Capital AB. Hotellet är ett Best Western-hotell.

Fastigheten Residentet 24 har en yta om 6.217 kvm.