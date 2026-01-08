Frantzén vill öppna hos Afa Fastigheter redan i sommar

Björn Frantzén, internationellt hyllad stjärnkock och den ende i världen som driver tre Michelin-restauranger med tre stjärnor, öppnar snart ytterligare en restaurang – direkt vid Stureplan i centrala Stockholm.

Fastighetsvärlden berättade i oktober 2025 att det var Björn Frantzén som lagt beslag på Afa Fastigheters lokaler i entréplan och i källarplan i fastigheten Ladugårdsgrinden 18 på Stureplan 8. Förhyrningen är på 600 kvm.

Ursprungligen var planen att den ny restaurangen skulle öppna hösten 2026. Nu är istället förhoppningen att den ska öppna i sommar.

– Vi kommer att öppna första veckan i juli. Stockholm börjar bli så pass internationellt nu att man faktiskt kan göra det. Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid, säger Björn Frantzén till TT.

Franzén driver nio krogar över hela världen. I Sverige driver Björn Frantzén bland annat Frantzén i Stockholm, Sveriges enda trestjärniga restaurang. Hans båda andra trestjärniga restauranger är Zén i Singapore och FNZ i Dubai.

Restaurangen Emberlin kommer att ha en inriktning mot grillat, där matlagningen sker över öppen eld, och där à la carte-menyn kommer att innehålla kött, fisk, skaldjur, fågel och grönsaker.

Fastigheten Ladugårdsgrinden 18 utgörs av ett helt kvarter vid Stureplan mitt i centrala Stockholm. Fastigheten består av en kontorsdel mot Stureplan samt hotell Anglais mot Sturegatan och Humlegården.

Afa Fastigheter har gjort två kontorsuthyrningar i fastigheten – till Alma Property avseende de två översta kontorsplan om ca 650 kvm, och till Maqs Advokatbyrå som har tecknat ett sexårigt hyresavtal. Den uthyrningen omfattar två kontorsplan om ca 1.500 kvm.