Bengt-Arne Björk.

Björk blir ny fastighetschef på Lansa

Lansa Fastigheter har rekryterat Bengt-Arne Björk som ny Fastighetschef. Han kommer närmast från rollen som vd för Schenker Property Sweden och tillträder sin nya tjänst i juni.

Annons

Lansa Fastigheter befinner sig i en expansiv fas med en portfölj som främst består av nyproducerade, miljöcertifierade och hållbara hem. Som Fastighetschef får Bengt-Arne Björk ett helhetsansvar för förvaltning, uthyrning och driftsoptimering över hela landet.

– Vi är mycket glada över att välkomna Bengt-Arne till Lansa. Vi sökte en affärsdriven och trygg ledare som kan kombinera strategisk höjd med operativ närvaro, och Bengt-Arne matchar den profilen perfekt. Hans erfarenhet av att bygga upp och transformera organisationer blir en nyckel i vår fortsatta tillväxt och utveckling av vår förvaltningsverksamhet, säger Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter.

Bengt-Arne Björk har över 25 års erfarenhet av ledande roller inom fastighetsbolag. Han har en bred erfarenhet av att arbeta med både bostadsfastigheter och kommersiella lokaler.

– Lansa är ett spännande bolag med ett tydligt fokus på hållbarhet, kvalitet och hög avkastning, vilket verkligen tilltalar mig. Jag drivs av att skapa organisationer som levererar resultat genom engagemang och samarbete. Jag ser fram emot att få vara med och vidareutveckla en lönsam förvaltningsverksamhet och bidra till att Lansa når sina högt ställda mål för framtiden, säger Bengt-Arne Björk.

Bengt-Arne Björk tillträder tjänsten i juni och kommer att ingå i Lansas ledningsgrupp.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering Segmenten som går bäst Tipsen för en ”dålig” fastighet Konkurrenters röda siffror Tillväxt och uppköp.

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.

Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.
Humlegården. Årets bästa uthyrning. Jens Folkesson.

Årets bästa uthyrning 2025

FV:s jury har korat den bästa kontorsuthyrningen 2025. Jämnt i toppen.

Vasakronan hyr ut 1.700 kvm i centrala Göteborg

Hyr ut två plan i fastigheten Bärnstenen i Ullevistaden.

Skanska och Entra investerar 1,7 miljarder kronor

Stor svensk investering i centrala Oslo.

Vasakronan säljer för 200 mkr

Avyttrar mindre kontorsfastighet.

Förvärvar Nordr i Sverige

Stor affär i mål. Runt 10.000 byggrätter i storstadsområdena. Två mångmiljardärer på säljsidan.

Bilder och lista: Här är Nordrs svenska projekt

Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade

Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.

Möjlighet att göra som Zlatan

Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.

Planen: Nytt stort hotell- och nöjeskvarter

Omfattar totalt 20.300 kvm fördelat i två kvarter. Planeras innehålla bland annat biograf, hotell, bostäder, saluhall och restaurang.

Jätte letar logistik nära svenska storstäder

Berättar om planerna för FV.

Hyr ut 3.300 kvm i Turitzhuset

Renovering ska ge huset från 1940-talet nytt liv.

Säljer på Gärdet för 81 mkr

Säljaren har kvar en handfull fastigheter.

 Tillbaka till förstasidan