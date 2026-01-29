Björk blir ny fastighetschef på Lansa

Lansa Fastigheter har rekryterat Bengt-Arne Björk som ny Fastighetschef. Han kommer närmast från rollen som vd för Schenker Property Sweden och tillträder sin nya tjänst i juni.

Lansa Fastigheter befinner sig i en expansiv fas med en portfölj som främst består av nyproducerade, miljöcertifierade och hållbara hem. Som Fastighetschef får Bengt-Arne Björk ett helhetsansvar för förvaltning, uthyrning och driftsoptimering över hela landet.

– Vi är mycket glada över att välkomna Bengt-Arne till Lansa. Vi sökte en affärsdriven och trygg ledare som kan kombinera strategisk höjd med operativ närvaro, och Bengt-Arne matchar den profilen perfekt. Hans erfarenhet av att bygga upp och transformera organisationer blir en nyckel i vår fortsatta tillväxt och utveckling av vår förvaltningsverksamhet, säger Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter.

Bengt-Arne Björk har över 25 års erfarenhet av ledande roller inom fastighetsbolag. Han har en bred erfarenhet av att arbeta med både bostadsfastigheter och kommersiella lokaler.

– Lansa är ett spännande bolag med ett tydligt fokus på hållbarhet, kvalitet och hög avkastning, vilket verkligen tilltalar mig. Jag drivs av att skapa organisationer som levererar resultat genom engagemang och samarbete. Jag ser fram emot att få vara med och vidareutveckla en lönsam förvaltningsverksamhet och bidra till att Lansa når sina högt ställda mål för framtiden, säger Bengt-Arne Björk.

Bengt-Arne Björk tillträder tjänsten i juni och kommer att ingå i Lansas ledningsgrupp.