Bildextra: Så blir nya Skytteholm i Solna

Illustration: Wingårdhs arkitekter.

Nästa vecka föreslås planen för Skytteholms IP och JM:s nya huvudkontor gå ut på samråd. I samband med det släpper Solna stad nya bilder på projektet.

JM:s nya huvudkontor placeras i korsningen Frösundaleden/Huvudstagatan. Byggnaden som placeras där Max hamburgerrestaurang i dag ligger, blir ett landmärke i samma höjd som det så kallade Dallashuset vid gamla Råsunda. Byggnaden får fasader i tegel och trä och i bottenvåning blir det restauranger och kaféer. JM går in med 420 miljoner kronor i projektet.

JM Skytteholm solna
JM:s huvudkontor. Illustration: Wingårdhs arkitekter.

– Skytteholms IP är en plats som betyder mycket för många Solnabor, både för breddidrotten och för elitfotbollen. Med den här upprustningen skapar vi en modern arena som är öppen, trygg och tillgänglig. Jag ser fram emot att Solnaborna får tycka till om förslaget och vara med på resan mot framtidens Skytteholm, säger Sara Kukka-Salam (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det planeras en ny entré till idrottsplatsen vid Huvudstagatan, vilket ska skapa ett tryggare och mer tillgängligt flöde för besökare som kommer från tunnelbanan.

Huvudentrén till den stora A‑planen placeras mot Frösundaleden, där de två nya läktarna möts – samma hörn som dagens huvudentré.

Skytteholm Solna
Illustration: Snidare Arkitekter.

Den lilla planen i söder flyttas något för att ge plats åt en ny omklädningsbyggnad. Byggnaden utformas i trä för att samspela med de träinslag som finns på övriga nya byggnader i området.

Detaljplanen innehåller även nya gång- och cykelvägar som ska binda samman Råsunda, Skytteholm och Solna centrum.

Skytteholm Solna
Stråk med kaféer och restauranger i bottenplan i JM:s huvudkontor som ska ersätta den i dag något slitna och mörka gångväg som omger dagens fotbollsplaner. Illustration: Wingårdhs Arkitekter.
Skytteholm Solna
En av två läktare med bågformade tak. Illustration: Snidare Arkitekter.

Planen får utökade mått för att uppfylla Svenska fotbollförbundets krav för elitfotboll, två nya läktare byggs, varav en ersätter den befintliga på norra långsidan. De nya läktarbyggnaderna får bågformade tak som knyter an till karaktären som befintlig läktare har och som många förknippar med Skytteholms IP. Bågarna förstärks i fasaden genom murade pelarvalv. Fasaderna utförs i robust tegel med inslag av ljus betong och metall, medan trä används i interiören för att skapa en varm och ombonad miljö. AIK:s damlag, Vasalunds herrlag och deras akademier får nya lokaler i läktarbyggnaderna.

Skytteholm Solna
Matchentré till Skytteholms IP mellan läktare. Front mot Frösundaleden. Illustration: Snidare Arkitekter.
