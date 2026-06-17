Bildextra: Så blir nya Operan i Gasklockan

Fastighetsvärlden är på besök i Gasklocka 2 som ska husera Kungliga Operan från och med 2027. Från att ha varit ett skal kan man nu tydligt skönja hur den nya kulturscenen träder fram. Balkonger och parkett börjar ta plats i salongen, och i sommar kommer resterande stolar till salongen. Investeringen är på en miljard kronor.

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Tidslinje

  • 2021: Miramis utsågs till hyresgäst. Investeringsbeslut.
  • 2022: Grundläggningsarbeten påbörjades.
  • 2023: Fasad- och fönsterrenovering och bottenplattan göts. Verksamheten döptes till Gasometer.
  • 2025: Det nya taket monterades.
  • 2026: Fokus på invändiga installationer.
  • 2027: Gasometer öppnar för publik.
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Positivt hittills är att budgeten verkar hålla, liksom tidsplanen.

Finansborgarrådskandidaten Emilia Bjuggren (S):

– Det är första gången jag är inne i Gasometer. Det är en spektakulär byggnad och det är lätt att se potentialen. Under lång tid var det här en sluten industrimiljö som nu omvandlas till en plats för möten, kultur och liv.

Totalt tar Gasometer upp till 2 300 besökare. Restaurangen på våningsplan 8 tar upp 1 000 personer men en vanlig restaurangsittning har 200-300 gäster.

Miramis, som driver Gasklockan, har anställt en head of entertainment, Julien Planté från London:

– Vi ska sätta identiteten för Gasometer som har en fantastisk potential. Det här kommer bli ett landmärke som kommer locka inte bara Stockholmare utan även en internationell publik, och internationella artister, säger han till Fastighetsvärlden.

Miramis är dotterbolag till Qarlbo.

Gasklockan kommer att rymma 1 686 stolar, alltså i bara sittande utförande. När främre parkett är utan stolar blir kapaciteten 2 300 personer. Det är rejält mycket större än Cirkus, och faktiskt Miramis största scen. Foto: Fastighetsvärlden
Emilia Bjuggren (S), Fredrik Lindgren (vd Kungliga Operan), Staffan Lorentz (exploateringschef Djurgårdsstaden) och vd Satu Andersson (vd, Miramis). Foto: Fastighetsvärlden

– Det här är första gången vi inte äger själva fastigheten så det är speciellt. Vi har arbetat i tätt samarbete med Operan, som är vår största kund. Det förpliktigar, säger Satu Andersson vd Miramis till Fastighetsvärlden.

Hösten 2024 stod det klart att Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden blir Kungliga Operans tillfälliga hem när Operan renoveras inne i Stockholms city. Renoveringsperioden är i fem år, 2027–2032.

– Det har varit en lång förberedelseprocess. Det känns spännande att skapa storslagen opera och balett i de här lokalerna för en för oss kanske till viss del ny publik. Det här är ju inte ett skräddarsytt operahus, och vi kommer att vara tvungna att jobba lite annorlunda mot hur vi gör i vårt fantastiska operahus inne i city, men jag tror att det är något vi kan lära oss av och ta med oss framöver. Det är ett härligt scenrum här, säger Fredrik Lindgren, vd Kungliga Operan till Fastighetsvärlden.

Totalt finns det elva våningar i Gasklockan varav alla utom tre bottenvåningar är publika. Anläggningen rymmer The Theatre med kapacitet för 1 686 sittande eller 2  300 när främre parkett är utan stolar, och The Dome, som är restaurang och eventscen, tar 1 000 gäster. Vid en vanlig middagssittning finns plats för 200–300 gäster. För

Läktarna byggs. Det blir två balkonger, och två vip-balkonger. Stolar på främre parkett monteras i sommar. Foto: Fastighetsvärlden

Stockholms stad äger fastigheten och verksamheten kommer att drivas av Miramis under namnet Gasometer. Miramis är ett dotterbolag till Quarlbo (tidigare Pophouse), med Björn Ulvaeus och Conni Jonsson i ryggen. Planen är att operan flyttar in i gasklockan i februari 2027. Invigning kommer att ske i mitten av mars och programverksamhet startar i april.

Bakom flera tegelbyggnader i Gasverket står arkitekten Ferdinand Boberg (1860–1946), bland annat Gasklocka 2 som stod klar 1899. När gasklockan togs i drift var den världens största och var i bruk fram till 1992. Den är en av två tegelgasklockor som finns i Norra Djurgårdsstaden och deras utformning påminner om varandra, även om Gasklocka 2 är betydligt större. Den är dessutom en av de bäst bevarade byggnaderna i Gasverket och har stort kulturhistoriskt värde för området som helhet.

Tydligen ville Ferdinand Boberg bygga operahuset inne i Stockholms city, men det blev som bekant arkitekten Axel Anderberg som fick uppdraget. Fastigheten stod klar 1891. Bobergs fru Anna Boberg skrev det första librettot som uppfördes på operahuset. Och nu flyttar alltså Kungliga Operan in i Bobergs Gasklocka 2. Cirkeln är därmed sluten.

Stockholms stad äger Gasklockan som ska bli scen. CA Fastigheter äger den gasklocka som ska bli hotell. Foto: Fastighetsvärlden
Interiör från Gasklocka 2 före ombyggnation från 2020. Foto: Eric Cung Dinh.
Visionsbild över hur scenen kan komma att se ut.
Foajén i Gasklockan till det kommande tillfälliga operahuset i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Fastighetsvärlden
Scenen så som den ser ut i mitten av juni. Gasverket är en pelarlös konstruktion. Och eftersom det inte finns en enda pelare har samtliga sittplatser full syn. Alla stolar som står där nu, 1686 stycken, har provsuttits. Från början, innan det var klart att Operan skulle flytta in var orkesterdiket mindre än vad det är i dag. Foto: Fastighetsvärlden
Fredrik Lindgren, vd Kungliga Operan, Staffan Lorentz, Stockholms stad, Emilia Bjuggren (S) och Satu Andersson, vd Miramis. Foto: Fastighetsvärlden
Taket är en replika av det ursprungliga taket. Foto: Fastighetsvärlden.

Gasklocka 2

  • Totalt kommer det finnas 106 toaletter och 6 hissar, ett tillagningskök om 600 kvm.
  • 12 fackverksbalkar bär upp den nya konstruktionen, där varje balk är 19–25 meter, 5 meter höga och väger 14 ton.
  • Bara gjutningen av scengolvet tog nästan två månader.
  • Ölen får 35 meters fallhöjd från köket till barerna. Och totalt blir det 70 meter bardisk i lokalerna.
  • Area: 2 365 kvm BTA
Till höger i bild syns en av två vip-balkonger där man kan tänka sig att kungligheter kommer att ta plats. Foto: Fastighetsvärlden.
Detalj. Foto: Fastighetsvärlden.
Den publika trappan upp till bakre parkett. Foto: Fastighetsvärlden.
Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

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